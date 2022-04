"Ona [nowelizacja] miała być wczoraj na posiedzeniu rządzie, ale pan premier udał się niezwłocznie w związku z informacją o katastrofą w kopalni na Śląsku właśnie na Śląsk, więc ona zostanie na pewno przyjęta w tym tygodniu, być może dzisiaj, być może jutro" - powiedział Müller w Polsat News.

"Albo będzie posiedzenie rządu szybkie, albo po prostu obiegowo zostanie przyjęta" - dodał.

Rząd proponuje obniżenie stawki PIT do 12% z 17%, a także m.in. likwidację ulgi dla klasy średniej. Ponadto chce, aby do kwoty 8700 zł rozliczający się na liniowej stawce podatkowej 19% mogli zaliczyć w koszty składkę zdrowotną NFZ. Zakładana jest także możliwość pełnego rozliczania się samotnego rodzica z dzieckiem. Zmiany mogą doprowadzić do podniesienia deficytu budżetowego o ok. 0,5 pkt proc.