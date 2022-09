Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w sierpniu rdr o 3,0 proc. i brak zmian w ujęciu mdm.

Reklama

W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 19,6 proc. rdr.

Reklama

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych w sierpniu i lipcu 2022 r.:

sierpień sierpień lipiec lipiec rdr mdm rdr mdm ogółem 4,2 1,0 2,0 1,2 pojazdy mechaniczne -6,8 -0,3 -15,1 -9,6 paliwa -14,2 -0,7 -13,8 4,0 żywność, napoje, wyroby tytoniowe 7,4 -0,7 5,4 2,7 pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach - - - - leki, kosmetyki 13,7 1,4 10,2 0,9 odzież, obuwie 8,4 3,7 13,2 -5,9 meble, AGD, RTV -2,8 1,6 -5,3 2,6 prasa, książki -1,6 4,6 -1,9 0,8 pozostałe 10,9 2,9 10,5 2,4

Sprzedaż przez internet

Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (w cenach bieżących) wyniósł w sierpniu w Polsce 8,9 proc. wobec 8,4 proc. w lipcu - podał Główny Urząd Statystyczny.

GUS podał, że w sierpniu 2022 r. w porównaniu z lipcem odnotowano wzrost wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących o 6,6 proc.

Z danych GUS wynika, że spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” z 21,5 proc. przed miesiącem do 22,2 proc. oraz „meble, rtv, agd” z 16,1 proc. do 16,6 proc.

Natomiast spadek udziału odnotowano w grupie „tekstylia, odzież, obuwie” z 22,8 proc. do 21,1 proc. (PAP Biznes)

KOMENTARZE

PIE: W najbliższych miesiącach handel znajdzie się w stagnacji

Wzrost sprzedaży detalicznej pozostaje na bardzo niskim poziomie - zwraca uwagę Polski Instytut Ekonomiczny, komentując środowe dane GUS. Analitycy spodziewają się że w najbliższych miesiącach handel znajdzie się w stagnacji - głównie z powodu spadku siły nabywczej wynagrodzeń.

"Wzrost sprzedaży detalicznej pozostaje na bardzo niskim poziomie. Spodziewamy się słabych wyników do końca roku" - prognozuje Sergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Analitycy PIE zwrócili uwagę, że sprzedaż w sierpniu zwiększyła się nieznacznie powyżej prognoz mówiących o 3-proc. wzroście. "Komentarz GUS wskazuje, że wzrost obrotów widoczny jest głównie w handlu farmaceutykami oraz tekstyliami" - stwierdził Druchyn.

Instytut nadal obserwuje słabe wyniki sprzedaży dóbr trwałych np. samochodów oraz sprzętu RTV i AGD. "Dodatkowo wysokie ceny benzyny skutkują mniejszym ruchem na stacjach paliw" - zaznaczono.

Eksperci wskazali na badania koniunktury mówiące o "słabych nastrojach wśród przedsiębiorstw handlowych". "Znaczny odsetek firm raportuje wysokie zapasy. Dodatkowo rośnie liczba przedsiębiorstw, które napotykają barierę w postaci niedostatecznego popytu" - zaznaczyli. Spowolnienie najczęściej dotyka mikrofirmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

"Spodziewamy się, że w najbliższych miesiącach handel znajdzie się w stagnacji. Rekordowa inflacja uderza w siłę nabywczą konsumentów – w sierpniu wzrost cen był o ok. 4 proc. wyższy od wynagrodzeń" - ocenia PIE. (PAP) autorka: Magdalena Jarco