Eksport wzrósł o 19,9 proc. rok do roku do 221,2 mld euro w styczniu-sierpniu 2022 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 28,5 proc. rok do roku i wyniósł 234,1 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Ujemne saldo wyniosło 12,9 mld euro, podczas gdy w styczniu - sierpniu 2021 r. było dodatnie i wyniosło 2,3 mld euro. Reklama "Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 240,8 mld USD, a import 254,8 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 8,6%, a w imporcie o 16,4%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 14 mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 2,8 mld USD" - czytamy w komunikacie. Reklama Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT. Eksport paliw mineralnych szybuje Najszybszy wzrost eksportu w okresie styczniu-sierpniu br. dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 157,8%) i towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 153,4%), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "W eksporcie największy wzrost dotyczył paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 157,8%), towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 153,4%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 87,3%), żywności i zwierząt żywych (o 31,6%), chemii i produktów pokrewnych (o 30,4%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 26,2%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 17,8%), różnych wyrobów przemysłowych (o 13,8%), maszyn i urządzeń transportowych (o 12,8%)oraz napojów i tytoniu (o 6,8%)" - czytamy w komunikacie. W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 281,6%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 110,6%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 90,3%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 34,3%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 28,2%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 27,7%), w żywności i zwierzętach żywych (o 26,4%), w różnych wyrobach przemysłowych (o 24,1%), w napojach i tytoniu (o 17,6%) oraz w maszynach i urządzeniach transportowych (o 12,0%), podał też Urząd.