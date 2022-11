Jedna z najważniejszych zapowiadanych zmian przewiduje, że DPS będzie miał możliwość przyjmowania pensjonariuszy na pobyt krótkookresowy. Chodzi o osoby, które tymczasowo wymagają pomocy, np. po pobycie w szpitalu lub pozostające na co dzień pod opieką członków rodziny, w sytuacji, gdy przez jakiś czas z różnych powodów opiekunowie nie mogą się nimi zajmować. Co do zasady placówka będzie mogła zapewniać usługi całodobowego pobytu przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku, choć w uzasadnionych przypadkach będzie mógł być on przedłużony o miesiąc. DPS będzie też mógł zapewniać opiekę dzienną - od 4 do 12 godzin w ciągu dnia, z takim samym limitem do wykorzystania, co przy pobycie całodobowym.