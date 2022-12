PiS idzie na duże ustępstwa w sprawie sądów, by dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. - Środki z KPO wzmocnią złotego, pozwolą na jeszcze większe inwestycje - mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki . PiS chce, by ustawa, która zawiera uzgodnione z Brukselą zmiany, była procedowana szybko. Sam projekt ma zielone światło z Nowogrodzkiej. - Każdy paragraf był konsultowany i akceptowany przez prezesa - mówi nam osoba z rządu. Jak zapewnia nasz rozmówca, kluczowy pomysł - by to Naczelny Sąd Administracyjny zajmował się sprawami dyscyplinarnymi sędziów - to propozycja rządowa. - Komisja Europejska chciała likwidacji Izby Odpowiedzialności Zawodowej w SN i tego, by te kwestie były nadal rozstrzygane w SN. Minister Szynkowski zaproponował NSA - mówi nasze źródło. Ustawa zakłada też, że sędziowie będą mogli badać status swoich kolegów.