Na ograniczenie cen energii dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych polski rząd planuje wydać 100 mld zł, zapowiedział wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"W ciągu najbliższych dwóch lat polskie państwo wyda ok. 100 mld zł na ograniczenie podwyżek cen energii, czyli gazu i prądu dla gospodarstw domowych, ale też szerzej dla instytucji wrażliwych" - powiedział Sasin podczas konferencji prasowej.

W najbliższych latach celem rządu jest szybka i skuteczna transformacja energetyczna

Środki mają pochodzić zarówno z budżetu państwa, jak i od spółek energetycznych.

Podkreślił, że oprócz ochrony gospodarstw domowych przed wzrostem cen prądu, w najbliższych latach celem rządu jest szybka i skuteczna transformacja energetyczna i ochrona węgla, który ma być obecny w polskiej energetyce do roku 2049.

Powołując się na wstępne szacunki, poinformował, że niezbędne inwestycje na transformację energetyczną pochłoną ok. 600 mld zł do 2030 r.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKIŚ) szacowało ostatnio, że tylko w nowe źródła wytwarzania trzeba będzie zainwestować ok. 726 mld zł do roku 2040, a w najbliższym okresie, czyli do roku 2030 - ok. 260 mld zł.