Macie w domu kominek? Jeśli tego nie zrobicie, wlepią wam wielką karę. To nawet kilka tysięcy złotych

Co się kojarzy z antysmogową ofensywą? Kopciuchy, które sukcesywnie idą do likwidacji, bo trzeba się dostosowywać do środowiskowych regulacji. Jednak dotyczy to nie tylko tych, którzy ogrzewają domy węglowymi piecami. Także tych, którzy lubią ogień trzaskający na kominku. Bo kominki, muszą spełniać standardy unijnej dyrektywy określanej mianem ”ekoprojektu”. Kto tego nie zrobi, zapłaci słoną karę.