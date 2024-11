Mamy swój nowy, polski rynkowy hit. Polacy oszaleli na tym punkcie?

Czy mamy do czynienia z zupełnie nowym trendem? Coraz chętniej robimy zakupy online, ale w pobliskich sklepach. Taka zwany lokalny e-commerce to nowy, ale szybko rosnący rynek. Dlaczego? Bo nie trzeba czekać na dostawę i płacić kurierowi. Do tego dochodzi atrakcyjna cena i świadomość wspierania miejscowego biznesu, a to dla lokalnych społeczności zaczyna mieć coraz większe znaczenie.