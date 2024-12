Jak poinformował SCM, powołując się na dane CEPiK liczba zarejestrowanych pojazdów na koniec 2023 roku wynosiła 27,35 mln. Autorzy raportu wskazują, że liczba ta pokazuje ogromną popularność samochodów, ale także wskazuje, że jest to codzienny środek transportu dla milionów Polaków. Szczególnie dla osób mieszkających na wsiach lub w mniejszych miejscowościach jest on niezbędnym narzędziem, ponieważ dostępność komunikacji zbiorowej jest ograniczona.

Reklama

"Im mniejsza miejscowość, tym starsze samochody"

Według raportu Santander Consumer Multirent „Polak w drodze po auto” czterech na dziesięciu Polaków posiada samochód starszy niż 10 lat. 28 proc. respondentów ma auto w wieku między 3 a 6 lat. Nieco niższy odsetek, bo 24 proc. deklaruje, że jest właścicielem pojazdu w wieku 7-10 lat. Jedynie 7 proc. wskazuje, że ich środek transportu jest młodszy niż 2 lata.

"Samochód to duży komfort nie tylko podczas codziennych czynności, ale także na dłuższych trasach. To także większe poczucie bezpieczeństwa i stabilności, co jest istotne, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych" - ocenił Piotr Półtorzycki, członek zarządu z SCM. Wskazał także, że istnieje prawidłowość zgodnie z którą "im mniejsza miejscowość, tym samochody są starsze".

"Najwyższy odsetek (10 proc.) posiadaczy aut do dwóch lat znajduje się w dużych aglomeracjach miejskich. W całokształcie dominują tutaj jednak pojazdy między 3 a 6 lat – deklaruje tak 39 proc. badanych, podczas gdy na terenach wiejskich odsetek ten spada aż o 14 pp. Tam zdecydowanie przeważają samochody powyżej 10 lat." - wskazał Półtorzycki. Dodał, że w małych miejscowościach do 50 tys. mieszkańców jest to 47 proc., a na wsiach 44 proc.

Polacy najchętniej sięgają po auta europejskie

Zgodnie z wynikami raportu, podczas zmiany samochodu dla Polaków najważniejsza jest cena oraz marka. Według raportu „Polak w drodze po auto” aż 56 proc., gdyby miało zmieniać pojazd wybrałoby markę europejską. Największymi zwolennikami aut z tego regionu są osoby między 50 a 59 rokiem życia – aż 65 proc. respondentów z tej grupy. Na drugim miejscu plasują się marki japońskie – wskazuje tak 29 proc. badanych. 40 proc. osób w grupie 40-49 lat deklaruje, że zdecyduje się na ten region. Z kolei trzecie miejsce zajmują marki amerykańskie z wynikiem 13 proc., a nieco dalej plasują się marki koreańskie z odsetkiem 11 proc. Natomiast samochody marek chińskich, które budują swoją obecność na rynku polskim rozważane są przez 3 proc. badanych.

Badaniem objęto posiadaczy samochódow w dniach 23-30 października br. na zlecenie Santander Consumer Multirent przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS). Zrealizowano je metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Próba n=1000.

Santander Consumer Multirent jest częścią hiszpańskiej Grupy Santander. Na polskim rynku działa od 2007 roku. Firma specjalizuje się w leasingu operacyjnym pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t. Podstawowym założeniem produktów leasingowych Santander Consumer Multirent jest dostępność dla małych, średnich jak i mikroprzedsiębiorstw, a także dla dużych klientów korporacyjnych.