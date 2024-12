Firmy takie jak BYD i Great Wall Motor mają globalne ambicje, a Brazylia stała się kluczowym poligonem doświadczalnym dla wielu innych dużych gospodarek zwracających się w stronę protekcjonizmu. Kraj ten jest szóstym co do wielkości rynkiem motoryzacyjnym na świecie, a sukces w Brazylii może zwiększyć perspektywy w całym regionie.

Reklama

BYD jest na dobrej drodze do przekroczenia 100 miliardów dolarów sprzedaży w tym roku, a Brazylia odgrywa w tym dużą rolę. Jest to największy zagraniczny rynek firmy.

/> />

Chińska ekspansja

Dla chińczyków Kraj Kawy ma przewagą, nad innymi rykami, takimi jak USA i Europa, które piętrzą przeszkody dla chińskiej produkcji. W ciągu ostatniej dekady Brazylia zwolniła samochody elektryczne i hybrydowe z 35 proc. podatku importowego od pojazdów. To otworzyło dla chińskich producentów aut rynek w kraju liczącym ponad 200 milionów ludzi.

BYD wprowadziło swoje pierwsze samochody do Brazylii w 2021 r. i przyspieszyło eksport w zeszłym roku. Dzięki najtańszemu modelowi za zaledwie 115 800 reali (19 100 USD) szybko zdobyła duży udziały w rynku.

Brazylijscy producenci samochodów lobbowali za przywróceniem podatków importowych i ostatecznie znaleźli poparcie u prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy, który powrócił do władzy w styczniu 2023 r. Rząd Luli zaczął przywracać podatki rok później na poziomie 10 proc., planując stopniowe ich podnoszenie do 35 proc. do połowy 2026 r.

W odpowiedzi na zapowiedź powrotu taryf, BYD zalało Brazylię pojazdami jeszcze przed wprowadzeniem ceł. Na początku listopada dyrektor firmy powiedział, że w portach pozostało 35 tys. samochodów, co stanowi około czteromiesięczny zapas.

/> />

Brak stacji ładowania

Zgodnie z danymi stowarzyszenia producentów samochodów Anfavea, udział samochodów elektrycznych w całkowitej sprzedaży samochodów w Brazylii wzrósł w styczniu prawie dwukrotnie do 7 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Jednak znalezienie nowych klientów chętnych do zakupu pojazdu elektrycznego w kraju, który dopiero zaczyna budować sieć stacji ładowania, staje się coraz trudniejsze. Trzeba pamiętać, że Brazylia to ogromny kraj, dlatego do obaw o to, jak daleko samochód elektryczny może przejechać na jednym ładowaniu, dochodzi fakt, że odległości między dużymi ośrodkami są ogromne.

Chińczycy chcą otworzyć fabryki w Brazylii

BYD i Great Wall Motor planują otwarcie fabryk w Brazylii. W przypadku BYD spodziewane jest to w marcu. Na terenie dawnego zakładu Ford Motor Co. BYD inwestuje 5,5 miliarda reali (1,1 miliarda dolarów) i spodziewa się, że w ciągu dwóch lat fabryka będzie produkować 300 tys. samochodów rocznie.

Great Wall Motor, spodziewa się rozpocząć działalność w maju w byłej fabryce Daimlera, w ramach planu zainwestowania 10 miliardów reali (1,6 miliarda dolarów) w ciągu około dekady.

Inne chińskie firmy również niedawno ogłosiły plany ekspansji do Brazylii, pośród fali silnych barier podatkowych w Europie i USA.

Europa kontratakuje

Volkswagen, Toyota i Renault, zapowiedzieli, że do końca tej dekady zainwestują ponad 100 miliardów reali (20 miliardów dolarów). Większość gotówki ma zostać przeznaczona na rozwój hybryd, w tym elastycznych rozwiązań łączących elektryczność z silnikiem spalinowym zasilanym benzyną i etanolem, paliwem produkowanym lokalnie z brazylijskich upraw trzciny cukrowej.

Stellantis, właściciel tradycyjnych marek, takich jak Fiat, Jeep i Peugeot, na początku przyszłego roku planuje rozpocząć sprzedaż w Brazylii modeli EV od swojego chińskiego partnera Leapmotor.