Zdrowe zęby tylko dla bogaczy? Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnich miesiącach 2024 roku wzrost cen usług stomatologicznych wynosił ponad 8 procent rok do roku. Znawcy tematu przekonują, że wpłynęło na to między innymi zepchnięcie systemu opieki dentystycznej do rynku prywatnego. Ponadto zwracają uwagę na rosnące koszty prowadzenia samej praktyki lekarskiej, w tym coraz droższe materiały i narzędzia. Dla porównania, inflacja w całym sektorze zdrowia jest niższa. Jest drogo, a będzie jeszcze drożej. Nie brakuje opinii, że wkrótce wzrost cen usług stomatologicznych może być nawet dwucyfrowy.

Kogo na prywatne leczenie zębów nie stać, ma w ustach ruinę, kto ma pieniądze, wydaje majątek w prywatnym gabinecie. I mało kto wie, że opłacanie składki zdrowotnej oznacza, żen ie zawsze za wszystko musimy płacić. W tym roku zaszła duża zmiana w koszyku stomatologicznych świadczeń w ramach NFZ.

Można dostać 600 plus na dentystę

O co dokładnie chodzi? Jak podaje infor.pl. od stycznia Fundusz wykonanie zdjęć pantomograficznych u pacjentów dorosłych leczonych endodontycznie i protetycznie. Pantomogram to rentgenowskie, panoramiczne zdjęcie zębów, kości szczęki, żuchwy oraz stawu skroniowo-żuchwowego i zatok szczękowych. Można je będzie wykonać raz na pięć lat, przy czym świadczenie obejmuje także wykonanie opisu zdjęcia wprowadzeniem go do dokumentacji medycznej pacjenta.

Jak zrobić zdjęcie pantomograficzne na koszt NFZ

Konieczne jest skierowanie wystawione przez lekarza dentystę mającego specjalizację lub lekarza dentystę w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Co ważne, w skierowaniu lekarz musi uzasadnić konieczność wykonania badania.

Nie zmieniły się natomiast zasady wykonywania zdjęć pantomograficznych u dzieci i młodzieży w wieku od pięciu do osiemnastu lat. Jak przypomina infor.pl, w tym przypadku świadczenie jest zrealizowane raz na trzy lata, w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi związanymi z leczeniem stomatologicznym. podejrzenie nieprawidłowości rozwojowych zębów. Chodzi o zmiany chorobowe w obrębie kości szczęki i żuchwy, zapalenia przyzębia i diagnostykę ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych.

Kilkaset złotych zostaje w kieszeni

Ile kosztuje wykonanie pantomogramu? Średni koszt określono na 78,50 zł. W prywatnych gabinetach dentystycznych cena waha się od 80 zł aż do 200 zł. Gdyby zsumować wartość usług na rynku prywatnym i uwzględnić opiekę profilaktyczną, w tym skaling oraz koszt wykonania pantomogramu, wyjdzie nam, suma oszczędności sięgająca 600 złotych. W 2025 roku każdy, kto opłaca składkę zdrowotną, będzie mógł w ramach świadczeń finansowanych przez Fundusz uniknąć wydatku wynoszącego średnio 610 złotych.