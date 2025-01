Polski przestępczy trójkąt bermudzki. Te miasta najniebezpieczniejsze w całym kraju

Niezły zgryz mają włodarze trzech polskich miast. Katowice, Mysłowice i Nowy Sącz trafiły na podium rankingu wstydu i grozy. Dlaczego? Bo uchodzą za najbardziej niebezpieczne polskie miasta na prawach powiatu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, to właśnie tam dochodzi do największej ilości przestępstw. Co ciekawe, w uchodzącym za zagłębię przedsiębiorczości Nowym Sączu, połowę na tej liście stanowią przestępstwa gospodarcze