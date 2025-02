Dlaczego sieć 3G jest wyłączana?

Skąd ta rewolucja w polskiej telefonii komórkowej? Dlaczego wyłącza się sieć 3G?Bo toprzestarzała technologia zajmująca pojemność sieci. Wraz z rozwojem nowszych i bardziej efektywnych rozwiązań, takich jak 4G i 5G, konieczne jest zwiększenie jej przepustowości. Nowoczesne technologie oferują znacznie lepszą jakość połączeń, szybszy transfer danych oraz wyższą wydajność. Do tego ich utrzymanie jest bardziej opłacalne. Właśnie dlatego operatorzy stopniowo wycofują 3G.

Reklama

Niektórzy już to zrobili, inni robią to etapami

Jako pierwszy uporał się z tym T-Mobile. Proces wyłączania 3G zakończył połowie 2023 roku. Z kolei Orangerobi to etapami. Sieć 3G wyłączył już w rejonach włocławskim, toruńskim i bydgoskim. Jak zapowiada operator, finał tego wygaszania ma przynieśćkoniec tego roku. Play, który ze zmianami zamierzał wystartować w 2025 roku, na razie jeszcze nie podał konkretnych terminów.Swoją decyzję operator uzależnia od dostępu do nowych częstotliwości.Żadnych terminów nie podał też Plus, choć nieoficjalnie mówi się, że wyłączanie 3G sieć chce zakończyć do 2027 roku.

Dla niektórych to koniec korzystania z mobilnego internetu

Przechodzenie na nowoczesne technologie oznacza przykre zmiany dlatych, którzy mają starsze telefony, szczególnie te wyprodukowane przed 2012 rokiem. Problem dokuczy korzystającym z pierwszych smartfonów z systemem Android (wersje 4.0 i starsze), wczesnych modeli iPhone’a (do iPhone’a 4), a także tych, którzy korzystają z klasycznych telefonów komórkowych i starszych tabletów wyposażonych wyłącznie w modem 3G.To także kłopoty dla właścicieli telefonów sprzed 2016 roku, które nie wspierają technologii 4G/LTE

I jedni i drudzy stracą możliwość korzystania z mobilnego internetu, a to oznacza że stracą też dostęp do aplikacji sieciowych, nawigacji GPS, komunikatorów internetowych czy mobilnej bankowości.

Nie ma rady. Trzeba wymienić telefony

W takiej sytuacji konieczne będzie kupno nowego telefonu, a to sporo kosztuje. Za obsługujące sieć 4G najtańsze smartfonytrzeba zapłacić około czterysta, pięćset złotych. Kto chce mieć urządzenie ze wsparciem dla technologii 5G musi wydaćod tysiąca do półtora tysiąca złotych. Niestety, na wymianę sprzętu nie ma od operatorów ani dopłat, ani rekompensat.