Walka z otyłością wśród dzieci i młodzieży

Problem nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży oraz problem coraz mniejszej ogólnej sprawności fizycznej jest od dawna przedmiotem publicznej dyskusji. Szukając przyczyn takiego stanu wskazuje się między innymi na niechęć dzieci do ruchu i przyzwolenie rodziców na unikanie lekcji wychowania fizycznego, poświęcanie zbyt dużej ilości czasu urządzeniom elektronicznym, ale też na nadmierne obciążenie nauką i nadopiekuńczość ze strony dorosłych, która powstrzymuje dzieci i młodzież do podejmowania wyzwań związanych z aktywnością fizyczną i testowania swoich możliwości. W odpowiedzi na tą sytuację rządzący przeznaczają kolejne środki finansowe na realizację programów związanych z aktywnością fizyczną. Wśród nich jest program Aktywna szkoła i będący jego częścią program Aktywny do kwadratu, w ramach którego ponad 7,5 tys. placówek w całej Polsce zorganizuje darmowe zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Reklama

Etykietowanie produktów dla dzieci i młodzieży

Sytuacją dzieci i młodzieży zainteresował się również Rzecznik Praw Dziecka. Jego zastępca zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Zdrowia z wystąpieniem dotyczącym konieczności zadbania o odpowiednie etykietowanie produktów spożywczych, których głównymi odbiorcami są dzieci i młodzież oraz przeanalizowanie zasadności wprowadzenia podatku od produktów ze znaczną zawartością soli i cukru. Rozwiązania te miałyby stanowić element długoterminowych i konsekwentnych działań systemowych i międzysektorowych, których celem jest zadbanie o zdrowie młodych ludzi. Zdaniem Rzecznika, liczne zrealizowane już akcje prozdrowotne, kampanie społeczne czy wdrażane programy edukacyjne poświęcone temu zagadnieniu nie przyniosły zadowalających i wymiernych efektów.

W wystąpieniu powołano się na dane Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, z których wynika, że otyłość jest w Polsce diagnozowana u 12,2 proc. chłopców i u 10 proc. dziewcząt w wieku przedszkolnym oraz 18,5 proc. chłopców i 14,3 proc. dziewcząt w wieku szkolnym. Niestety, polskie nastolatki znajdują się również w czołówce 43 krajów pod względem najwyższego wskaźnika negatywnego postrzegania własnego ciała, a polska młodzież zajmuje przedostatnie miejsce w ocenie własnego zdrowia wśród 45 krajów. W wystąpieniu podkreślono, że skupianie się na leczeniu zachowawczym powikłań otyłości będzie generowało gigantyczne koszty dla systemu ochrony zdrowia.

W ramach rozwiązań systemowych Rzecznik zaproponował rozważenie podjęcia działań w zakresie odpowiedniego etykietowania produktów spożywczych, szczególnie tych, których głównymi odbiorcami są dzieci i młodzież. Informacje powinny być nie tylko łatwe do zrozumienia, ale przede wszystkim nie powinny wprowadzać kupujących w błąd. Należy również przeprowadzić analizę zasadności wprowadzenia nowego podatku od produktów o znacznej zawartości soli i cukru. W tym zakresie nie padły jednak żadne konkretne propozycje – ani w zakresie ewentualnej wysokości podatku, ani sposobu jego naliczania.