Rodzice, którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego, mogą ubiegać się o kosiniakowe, czyli świadczenie rodzicielskie. Przysługuje ono osobom bezrobotnym, studentom oraz zatrudnionym na umowy cywilnoprawne, które nie odprowadzają składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Od 19 marca 2025 r. okres pobierania świadczenia zostanie wydłużony dla rodziców wcześniaków. Sprawdź, jakie zmiany wprowadza nowelizacja i na co mogą liczyć uprawnieni.

Świadczenie rodzicielskie – ile wynosi w 2025 roku? [KWOTA]

Kosiniakowe to świadczenie wypłacane w stałej wysokości niezależnie od dochodu rodziny. Jego celem jest wsparcie rodziców, którzy nie mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego. W 2025 roku kwota świadczenia pozostaje bez zmian.

Rodzice otrzymują miesięcznie 1000 zł przez określony czas w zależności od liczby dzieci urodzonych w trakcie porodu. Jest to wsparcie, które ma pomóc w początkowym okresie opieki nad dzieckiem, szczególnie osobom, które nie mają innych źródeł dochodu.

Kosiniakowe wynosi 1000 zł miesięcznie i jest wypłacane przez:

52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka,

– w przypadku urodzenia jednego dziecka, 65 tygodni – w przypadku bliźniąt,

– w przypadku bliźniąt, 67 tygodni – trojaczków,

– trojaczków, 69 tygodni – czworaczków,

– czworaczków, 71 tygodni – pięciorga i więcej dzieci.

Kosiniakowe 2025 – komu przysługuje i na jakich zasadach?

Kosiniakowe to świadczenie dla rodziców, którzy z powodu swojej sytuacji zawodowej nie mogą skorzystać z zasiłku macierzyńskiego. Jego podstawą prawną jest ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 1871). Oto lista osób uprawnionych do świadczenia:

matka lub ojciec dziecka,

opiekun faktyczny dziecka, jeśli wystąpił do sądu o przysposobienie,

osoba, która przysposobiła dziecko,

rodzina zastępcza (z wyjątkiem zawodowej).

Różnice między kosiniakowym a zasiłkiem macierzyńskim

Kosiniakowe i zasiłek macierzyński to dwa odrębne świadczenia skierowane do rodziców, jednak różnią się one zarówno pod względem wysokości, jak i grupy docelowej. Zasiłek macierzyński przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę lub prowadzącym działalność gospodarczą, które opłacają składki na ubezpieczenie chorobowe. Wysokość tego zasiłku zależy od dotychczasowego wynagrodzenia i może wynosić nawet 100% pensji. Natomiast kosiniakowe to stałe świadczenie w wysokości 1000 zł miesięcznie, przeznaczone dla osób nieposiadających prawa do zasiłku macierzyńskiego, takich jak bezrobotni, studenci czy osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Dłuższe kosiniakowe dla rodziców wcześniaków - zmiany od 19.03

19 marca 2025 r. wprowadzona zostanie ważna zmiana dotycząca rodziców wcześniaków. W zależności od tygodnia ciąży i masy urodzeniowej dziecka, okres pobierania świadczenia będzie wydłużony:

Rodzice wcześniaków często muszą zmierzyć się z dłuższym pobytem dziecka w szpitalu i dodatkowymi kosztami związanymi z opieką. Nowe przepisy uwzględniają te trudności, wydłużając okres pobierania świadczenia w zależności od sytuacji zdrowotnej noworodka. Zmiana ta ma na celu zapewnienie większego wsparcia finansowego w kluczowych pierwszych tygodniach życia dziecka.

Dziecko urodzone przed 28. tygodniem ciąży lub ważące poniżej 1000 g – wydłużenie świadczenia o tydzień za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, do 15 tygodni po porodzie.

– wydłużenie świadczenia o tydzień za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, do 15 tygodni po porodzie. Dziecko urodzone między 28. a 37. tygodniem ciąży i ważące powyżej 1000 g – wydłużenie świadczenia o tydzień za każdy tydzień hospitalizacji do 8 tygodni po porodzie.

– wydłużenie świadczenia o tydzień za każdy tydzień hospitalizacji do 8 tygodni po porodzie. Dziecko urodzone po 37. tygodniu ciąży – jeśli przebywa w szpitalu co najmniej 2 dni w okresie od 5. do 28. dnia po porodzie, świadczenie zostanie wydłużone o tydzień za każdy tydzień hospitalizacji.

Jak i kiedy złożyć wniosek o kosiniakowe?

Aby otrzymać kosiniakowe, należy złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku dzieci przysposobionych termin wynosi miesiąc od objęcia dziecka opieką. Spóźnienie z wnioskiem skutkuje skróceniem okresu wypłaty świadczenia. Dokumenty można składać w urzędach gmin lub online przez platformę ePUAP.

Proces składania wniosku jest prosty, ale warto dopilnować terminów i dołączyć wszystkie wymagane dokumenty. Aby otrzymać kosiniakowe, należy złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie miasta, gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Wniosek można również przesłać online za pośrednictwem platformy Emp@tia. Do wniosku należy dołączyć:

odpis aktu urodzenia dziecka,

oświadczenie o niepobieraniu zasiłku macierzyńskiego,

inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do otrzymania świadczenia.

Odpowiednio wypełniony formularz oraz załączniki są niezbędne, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Osoby uprawnione powinny pamiętać, że brak dopełnienia formalności może skutkować utratą prawa do świadczenia.

Kiedy kosiniakowe nie przysługuje?

Nie każdy może skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego. Kosiniakowe nie przysługuje, gdy:

rodzic pobiera zasiłek macierzyński,

dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,

rodzic zaprzestał sprawowania osobistej opieki,

rodzic otrzymuje podobne świadczenie za granicą.

Co warto wiedzieć o zmianach w kosiniakowym? [PODSUMOWANIE]

Nowelizacja przepisów wprowadza korzystne zmiany dla rodziców wcześniaków. Dzięki nowym zasadom będą oni mogli dłużej pobierać świadczenie rodzicielskie, co zapewni im dodatkowe wsparcie finansowe w trudnym okresie opieki nad dzieckiem. Warto pamiętać, że kwota kosiniakowego pozostaje bez zmian i wynosi 1000 zł miesięcznie, a sam wniosek należy złożyć w odpowiednim terminie, by nie utracić prawa do świadczenia.