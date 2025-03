Projekt ustawy medialnej

Wiceminister Wróbel pytany był m.in. o to, kiedy zobaczymy projekt ustawy medialnej i kiedy może zostać przyjęty przez rząd.

"W kwietniu dojdzie do ostatnich szlifów nad zapisami ustawy. Pod koniec przyszłego miesiąca projekt najprawdopodobniej trafi do wykazu prac rządu i zaczną się jego konsultacje. Zakładamy, że w lipcu ustawa może trafić do Sejmu. Zobaczymy, jak będzie wyglądać proces jej uchwalania w parlamencie, ale chciałbym, żeby we wrześniu weszła w życie, aby od przyszłego roku można było kształtować budżet mediów na nowych zasadach" - odpowiedział.

Gazeta zwróciła uwagę na kwestię Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Według założeń reformy planowano przywrócić 9-osobowy skład, w tym 4 członków powoływanych przez Sejm, 2 przez Senat i 3 przez prezydenta, z mechanizmem rotacyjności.

Nowe zasady dla KRRiT. Koniec z politycznymi nominacjami?

Rozmówca dziennika poinformował, że kompetencje członków KRRiT zostaną ściśle określone, na pewno okażą się większe w związku z tym, iż przestanie istnieć Rada Mediów Narodowych. Wróbel zapowiedział, że do składu wybierane będą osoby spoza polityki, legitymujące się wiedzą i doświadczeniem z zakresu mediów.

"Sama KRRiT swoje decyzje będzie podejmować kolegialnie, a nie jednoosobowo, jak to często widzimy w wykonaniu przewodniczącego Świrskiego" - powiedział. Dodał, że jeśli chodzi o rady nadzorcze spółek, to model, w którym trzech członków powoła KRRiT, a dwóch MKiDN wydaje się najbardziej pewny.

Wiceminister został zapytany o kadencję Macieja Świrskiego, która potrwa do jesieni 2028 r., czy jego zdaniem realny jest scenariusz, w którym przewodniczący i cała KRRiT po wyborach prezydenckich zostają odwołani wskutek odrzucenia sprawozdania rocznego.

"Zobaczymy. Nie wykluczam takiego scenariusza" - odparł. (PAP)