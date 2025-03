376 kg odpadów rocznie

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w opracowaniu "Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce" przekazał, że średnio jeden mieszkaniec gmin objętych badaniem wytworzył w ciągu roku 376 kg odpadów komunalnych. Z opracowania wynika, że najmniej śmiecą mieszkańcy Podkarpacia, który wytwarzają ćwierć tony odpadów rocznie. Po drugiej stronie skali są mieszkańcy Opolszczyzny, którzy wytwarzają 480 kg odpadów. Jak podkreślono wynik dla województwa opolskiego, jest o ponad 100 kg większy niż średnia dla wszystkich województw.

W miastach znacznie więcej niż na wsiach

W raporcie zwrócono uwagę, że gminy miejskie charakteryzowały się najwyższym wskaźnikiem wytwarzania odpadów komunalnych na jednego mieszkańca, a najniższy wskaźnik dotyczył gmin wiejskich.

W przypadku gmin miejskich było to od 259 kg na mieszkańca rocznie w woj. lubuskim do 525 kg na mieszkańca w woj. wielkopolskim. W przypadku gmin miejsko-wiejskich najwyższy wskaźnik wyniósł 509 kg na mieszkańca w woj. opolskim, a najniższy – 191 kg na mieszkańca w woj. lubelskim. W gminach wiejskich wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych wahał się od 191 kg na mieszkańca rocznie w woj. podkarpackim do 499 kg na mieszkańca w woj. lubuskim.

Ile z tych odpadów jest segregowane?

Instytut Ochrony Środowiska przekazał ponadto, że średnia ilość bioodpadów kuchennych, które zostały posegregowane i poddane recyklingowi przez jednego mieszkańca, wynosi z kolei ok. 97 kg rocznie. W raporcie wyjaśniono, że analiza danych nie wykazała zależności pomiędzy ilością wytwarzanych bioodpadów przez jednego mieszkańca a liczbą mieszkańców w gospodarstwach oraz ilością wytwarzanych odpadów komunalnych.

Przekazano również, że średnia ilość bioodpadów zielonych, które powstały z 1 mkw. terenu zielonego w gospodarstwach domowych, wynosi 1,92 kg rocznie. Poinformowano, że - jak wynika z badań - nie ma zależności pomiędzy ilością bioodpadów zielonych posegregowanych i poddawanych recyklingowi u źródła, a powierzchnią terenów zielonych w gospodarstwach domowych. Ponadto wyniki uśrednione dla całej Polski wskazują, że najwięcej bioodpadów zielonych wytworzono z terenów zielonych o najmniejszej powierzchni.

"Badania wykazały także, że podział gmin na województwa czy rodzaje gmin nie oddaje w pełni indywidualnych potrzeb i rzeczywistego poziomu recyklingu w każdej z nich. Dlatego, zgodnie z wynikami analizy, zalecane jest stosowanie indywidualnych wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych gminach" - podkreślono w publikacji IOŚ-PIB.

Bioodpady

W raporcie przekazano również, że gminy miejskie charakteryzowały się najwyższym, wynoszącym prawie 16 proc. wskaźnikiem udziału bioodpadów w odpadach wytworzonych przez mieszkańców. W przypadku gmin miejsko-wiejskich udział ten wyniósł 15,1 proc., a w gminach wiejskich - 14,9 proc.

"W ujęciu wojewódzkim (...) udział bioodpadów w wytwarzanych odpadach komunalnych zmieniał się w zakresie od 9 do 23 proc. Średni wskaźnik udziału bioodpadów w wytworzonych odpadach komunalnych w zakresie 20-23 proc. odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, lubuskim oraz opolskim. Wartości wskaźnika w zakresie 15-18 proc. odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim, pomorskim i śląskim. W pozostałych województwach średni wskaźnik udziału bioodpadów w wytwarzanych odpadach komunalnych wynosił maksymalnie 13 proc." - wskazano w raporcie.

Wyniki ankiet przeprowadzonych w gospodarstwach domowych pokazują, że najczęściej wskazywanymi domowymi bioodpadami zielonymi były: liście, trawa oraz gałęzie. Ponad 90 proc. gospodarstw wskazało, że dominującym rodzajem kompostowanych bioodpadów jest trawa.

W publikacji opisującej raport wyjaśniono, że badania przeprowadzono we współpracy z gminami, podmiotami zewnętrznymi oraz osobami prywatnymi w ramach kilku cykli badawczych. Celem przedsięwzięcia pod nazwą "Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce" było opracowanie danych umożliwiających określenie ilości bioodpadów komunalnych, które zostały posegregowane i poddane recyklingowi u źródła w gospodarstwach domowych w poszczególnych województwach w Polsce.

Badania IOŚ-PIB we współpracy z gminami przeprowadzono w okresie od stycznia do grudnia 2024 r. Badaniem objęto obszary miejskie i wiejskie ujęte w statystyce publicznej. (PAP)