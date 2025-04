To już przesądzone. W tym roku Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Teraz pojawiła się propozycja wolnego także w Wielki Piątek. Pod koniec ubiegłego roku Do Senatu wpłynęła już w tej sprawie petycja anonimowego obywatela.

Wielki Piątek dniem wolnym od pracy

Jakie padają argumenty? Wielki Piątek to święto obchodzone równocześnie w kościele katolickim, prawosławnym, ewangelickim i w kościele protestanckim. Dzieci w szkołach mają już w Wielki Piątek dzień wolny od zajęć dydaktycznych, co jest problemem dla rodziców, którzy muszą zapewnić opiekę w domu nad niepełnoletnim dziećmi - pisze autor petycji cytowanej przez fakt.pl. - Niestety nie zawsze da się wywalczyć ten dzień urlopu, gdy chętnych do pracy jest bardzo dużo, co prowadzi do konfliktów między pracownikami w tym ważnym dla Chrześcijan dniu.

W petycji wspomniano również, że Wielki Piątek jest aktualnie dniem wolnym od pracy w Austrii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Estonii, Niemczech, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, na Łotwie, na Słowacji i na Malcie.

Koniec długiego weekendu w maju

Ale coś za coś. Autor petycji proponuje, żeby w zamian z katalogu dni wolnych od pracy wykreślić święto Konstytucji 3 Maja, bo jak przypomina, historyczny dokument nie obowiązuje już od ponad dwustu lat, a dzień uchwalenia obecnie obowiązującej konstytucji - 2 kwietnia - nie jest w Polsce dniem wolnym od pracy.

Problem w tym, że przyjęcie takiego rozwiązania oznaczałoby w praktyce likwidację długiego weekendu, a to niekoniecznie spodoba się zapracowanym Polakom. Petycja w płynęła do Senatu pod koniec ubiegłego roku. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadłam ale to nie koniec mieszania w kalendarzu dni wolnych od pracy.

Majstrowanie przy Zielonych Świątkach

Jak informowała gazeta.pl, inny obywatel bezzasadność dnia wolnego widzi z kolei w Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, czyli tak zwanych Zielonych Świątkach. W uzasadnieniu pisze, że ten dzień i tak "wypada w niedzielę w związku z tym większość osób i tak tego dnia nie pracuje". Dlatego domaga się jego likwidacji. Rzeczywiście, Zielone Świątki wypadają w niedzielę i w przeciwieństwie do dni wolnych, które przypadają w soboty, nie można za nie odebrać dodatkowego dnia wolnego – zauważa portal.

Sejmowa Komisja Petycji rozpoczęła rozpatrywanie sprawy 20 listopada 2024 r. Czy zdecyduje się przekuć obywatelski postulat w inicjatywę ustawodawczą?

Przy tej okazji warto przypomnieć aktualną listę 14 dni wolnych od pracy w 2025 roku

• 1 stycznia (środa) – Nowy Rok,

• 6 stycznia (poniedziałek) – Święto Trzech Króli,

• 20 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc,

• 21 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny,

• 1 maja (czwartek) – Święto Pracy,

• 3 maja (sobota) – Święto Konstytucji 3 Maja,

• 8 czerwca (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),

• 19 czerwca (czwartek) – Boże Ciało,

• 15 sierpnia (piątek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

• 1 listopada (sobota) – Wszystkich Świętych,

• 11 listopada (wtorek) – Narodowe Święto Niepodległości,

• 24 grudnia (środa) – Wigilia (od 2025 roku, pierwszy raz jako dzień wolny),

• 25 grudnia (czwartek) – Boże Narodzenie,

• 26 grudnia (piątek) – Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.