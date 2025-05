Jaki jest wiek emerytalny w Polsce 2025

Od 1 października 2017 roku kobiety w Polsce mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni – w wieku 65 lat. To jedne z najniższych progów w całej Unii Europejskiej. Średni wiek emerytalny w krajach wspólnoty wynosi ok. 65 lat dla obu płci.

Czy będzie nowy wiek emerytalny w Polsce?

W wywiadzie dla Radia ZET prezes ZUS, Zbigniew Derdziuk wyraźnie zaznaczył: „Wiek emerytalny kobiet ani mężczyzn na razie nie będzie zmieniony”. Podkreślił też, że „każdy może sam rozstrzygnąć, jak długo chce pracować”.

To oznacza, że żadne zmiany nie zostaną wprowadzone w najbliższym czasie – ale tylko oficjalnie. Eksperci biją na alarm - bez reform system emerytalny może przestać być wydolny finansowo.

Od kiedy nowy wiek emerytalny? Czy Polska dostosuje się do reszty Unii?

W opinii prof. Agnieszki Chłoń-Domińczak z SGH, zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn to nie tylko sprawiedliwe rozwiązanie, ale też ekonomiczna konieczność. Obecne różnice przekładają się na niższe emerytury dla kobiet. Według ekspertów Polska będzie zmuszona w nadchodzących latach dopasować się do europejskich standardów, ale odpowiedź na pytanie, od kiedy to nastąpi, pozostaje na razie tajemnicą rządzących.

Nowy wiek emerytalny w Polsce - jakie zmiany są planowane?

Choć oficjalnie rząd nie potwierdził podwyższenia wieku emerytalnego, wiele wskazuje na to, że kobiety będą przechodzić na emeryturę w tym samym wieku co mężczyźni – czyli w wieku 65 lat. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo, a ich celem będzie nie tylko poprawa stabilności systemu, ale także zwiększenie wysokości przyszłych świadczeń.

Tabela. Jaki jest wiek emerytalny kobiet w Europie w 2025 roku?

Kraj Wiek emerytalny kobiet Proponowane zmiany Polska 60 lat Brak oficjalnych zmian; trwają dyskusje nad zrównaniem wieku z mężczyznami Niemcy 66 lat Stopniowe podnoszenie do 67 lat do 2029 roku Francja 64 lata Podniesiony z 62 lat w 2023 roku; możliwe dalsze zmiany Austria 60 lat Stopniowe podnoszenie do 65 lat do 2033 roku Bułgaria 62 lata Podniesienie do 65 lat do 2037 roku Dania 66 lat Planowane podnoszenie do 74 lat do 2060 roku

Kogo obejmie nowy wiek emerytalny?

Według założeń reformy, nowe zasady miałyby dotyczyć osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku – a więc tych objętych nowym systemem emerytalnym. Kobiety z tych roczników mogłyby w przyszłości przechodzić na emeryturę później niż obecnie.

Czy wiek emerytalny zostanie przedłużony?

Na ten moment decyzja o podniesieniu wieku emerytalnego nie została oficjalnie ogłoszona. Jednak głos ekspertów z zakresu ekonomii wskazuje, że reforma może być nieunikniona. Zmieniające się realia społeczne i ekonomiczne wywierają presję, która z czasem może doprowadzić do konkretnych decyzji.

Czy będziemy pracować do 70. roku życia? Eksperci ostrzegają: to może być konieczne!

W obliczu starzejącego się społeczeństwa i wydłużającej się średniej długości życia, wielu ekspertów uważa, że podniesienie wieku emerytalnego jest nieuniknione. Prof. Marek Góra, współtwórca obecnego systemu emerytalnego w Polsce, wskazuje, że młodsze pokolenia mogą być zmuszone do pracy nawet do 70. czy 75. roku życia, aby zapewnić sobie godne świadczenia na starość. Dodatkowo, prognozy demograficzne przewidują, że do 2060 roku liczba ludności Polski spadnie o 6,7 mln, a połowa mieszkańców będzie miała ponad 50 lat, co dodatkowo obciąży system emerytalny.