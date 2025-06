Jakie dodatki do emerytury po 65. i 75. roku życia? Ile wynoszą po waloryzacji emerytur w 2025?

Seniorzy po 65. i 75. roku życia mogą liczyć na konkretne wsparcie finansowe. Dodatek pielęgnacyjny, trzynasta i czternasta emerytura, świadczenie 500+ dla niesamodzielnych, dodatki kombatanckie i darmowe leki to tylko część dostępnych świadczeń. Niektóre przyznawane są automatycznie, a o inne warto zawalczyć – by zapewnić sobie spokojniejsze życie na emeryturze. Kto dostanie dodatkowe 300 zł do emerytury?