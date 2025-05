Wypłata 14 emerytury w 2025 roku. Rząd podał termin. Oto harmonogram wypłat

Od 2023 roku czternaste emerytury (dodatkowe roczne świadczenie pieniężne) na stałe weszły do kalendarza wypłat dla seniorów. Co roku to Rada Ministrów określa w rozporządzeniu, do 31 października danego roku, w którym miesiącu świadczenie zostanie wypłacone.

Reklama

Czym jest 14 emerytura?

Czternasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, które od 2023 roku zostało na stałe wpisane w kalendarz wypłat świadczeniobiorców. Ma ona na celu wsparcie finansowe osób o niższych i średnich dochodach.

Waloryzacja emerytur w 2025 roku

Warto również pamiętać, że od 1 marca 2025 roku nastąpiła waloryzacja emerytur, a wskaźnik waloryzacji wyniósł 105,5 proc., co oznacza wzrost świadczeń o 5,5 proc. To właśnie ta waloryzacja wpłynęła na wysokość minimalnej emerytury, która jest podstawą dla wysokości czternastej emerytury.

Kiedy wypłata 14 emerytura w 2025 roku? Oto termin

Rada Ministrów każdorazowo określa miesiąc wypłaty "czternastki" w rozporządzeniu, wydawanym nie później niż do 31 października danego roku. Zgodnie z projektem rozporządzenia Rady Ministrów, przygotowanym przez resort pracy, w 2025 roku czternastki zostaną wypłacone we wrześniu , kontynuując praktykę z poprzednich lat. Wypłata 14 emerytury następuje automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.

Harmonogram wypłaty 14 emerytury w 2025 roku

Czternasta emerytura zostanie wypłacona wraz z wrześniową emeryturą lub rentą. Nastąpi to w standardowych, ustalonych terminach wypłat, czyli 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca.

Wysokość i zasady wypłaty 14 emerytury

W tym roku pełna kwota czternastej emerytury wyniesie 1878,91 zł brutto, co odpowiada aktualnej wysokości minimalnej emerytury. Warto dodać, że wartość netto świadczenia może się różnić w zależności od potrąceń (składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy), ale szacunkowo wynosi około 1709,81 zł netto. Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje osobom, których podstawowe świadczenie (np. emerytura, renta) nie przekracza 2900 zł brutto. Po przekroczeniu tej kwoty zastosowana zostanie zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, że czternastka zostanie odpowiednio pomniejszona.

Kwota netto czternastej emerytury w 2025 roku

Pełna kwota brutto czternastej emerytury, czyli 1878,91 zł, po potrąceniu podatku i składki zdrowotnej daje około 1600–1650 zł netto. Osoby z wyższymi emeryturami otrzymają odpowiednio pomniejszoną kwotę netto.

14 emerytura a zajęcia komornicze

Ważne jest, że czternastka będzie wolna od potrąceń, takich jak zajęcia komornicze. Nie będzie również wliczana do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych.

Co zostanie potrącone z 14 emerytury?

Z czternastej emerytury potrącona zostanie składka zdrowotna oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Kto otrzyma czternastą emeryturę w 2025 roku i na jakich zasadach?

Pełna kwota (1878,91 zł brutto) czternastej emerytury przysługuje osobom, których miesięczne świadczenie podstawowe (emerytura, renta) nie przekracza 2900 zł brutto. Istnieje jednak zasada "złotówka za złotówkę": Jeśli świadczenie podstawowe przekracza 2900 zł brutto, czternastka zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Na przykład, jeśli ktoś otrzymuje 3000 zł brutto emerytury, co przekracza limit o 100 zł, jego czternastka zostanie pomniejszona o 100 zł i wyniesie 1778,91 zł brutto.

Minimalna kwota wypłaty czternastej emerytury - czternastka nie zostanie wypłacona, jeśli po zastosowaniu zasady "złotówka za złotówkę" jej wartość spadnie poniżej 50 zł brutto. Oznacza to, że osoby z emeryturą przekraczającą około 4630,96 zł - 4728,91 zł brutto (w zależności od dokładnych obliczeń) nie otrzymają świadczenia.

Warto dodać, że czternastka przysługuje również rencistom, w tym młodym osobom do 25. roku życia pobierającym renty rodzinne.

Wyłączenia związane z czternastą emeryturą

Jakie są wyłączenia związane z 14 emeryturą? Wyłączenia obejmują:

Osoby, których świadczenie jest zawieszone w miesiącu wypłaty "czternastki", nie otrzymają dodatku w postaci 14 emerytury.

Osoby dorabiające i przekraczające ustalone limity dorabiania do emerytury/renty mogą stracić prawo do "czternastki".

Medaliści igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk dla niesłyszących n ie otrzymają czternastej emerytury, ponieważ otrzymują specjalne świadczenia za osiągnięcia sportowe.

Sędziowie i prokuratorzy również są wyłączeni z otrzymywania czternastej emerytury.

Wypłata i formalności związane z 14 emeryturą

Świadczenie jest wypłacane automatycznie, bez konieczności składania wniosku.