Zmiana sprzedawcy prądu coraz popularniejsza

Zmiany sprzedawców prądu w Polsce rosną z początkiem roku – w I kwartale 2025 r. było ich 14 200, czyli o 73% więcej niż w IV kwartale 2024. Mimo to, w ujęciu rocznym liczba ta spadła o 27%, podał URE.

Reklama

"W pierwszym kwartale 2025 r., wśród odbiorców w grupie taryfowej G, liczba zmian sprzedawcy energii elektrycznej wyniosła 8 082, co oznacza wzrost o prawie 30% w stosunku do ostatniego kwartału 2024 r. Wynik ten jest natomiast mniejszy o 8,4% w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Z kolei liczba zmian sprzedawcy energii w grupach taryfowych A, B i C wyniosła 6 118. W porównaniu z ostatnim kwartałem 2024 r. to ponad dwukrotny wzrost, ale w zestawieniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano spadek o 42%" - czytamy w komunikacie.

Początek roku i drożejąca energia?

Liczba zmian sprzedawcy energii w pierwszym kwartale każdego roku jest z reguły większa niż w pozostałych kwartałach. Wielu odbiorców decyduje się bowiem na zmianę sprzedawcy z początkiem roku kalendarzowego, a tegoroczne dane potwierdzają ten trend, podano także.

Od 2007 r., kiedy wprowadzono taką możliwość w Polsce, sprzedawcę energii zmieniło ponad 1 mln odbiorców, z czego ponad 792 tys. to odbiorcy w gospodarstwach domowych (grupy taryfowe G), a ponad 264 tys. to odbiorcy grup taryfowych A, B i C.