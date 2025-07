Masz 60 lat i 15 lat stażu pracy? Taką emeryturę wypłaci Ci ZUS

W polskim systemie emerytalnym zauważalna jest tendencja do wcześniejszego niż przewidywany wiek emerytalny podejmowania decyzji o przejściu na emeryturę. Choć możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej jest atrakcyjna dla wielu osób, wysokość otrzymywanego świadczenia emerytalnego zależy nie tylko od osiągnięcia wieku emerytalnego, lecz także od długości okresu składkowego.

Minimalna emerytura w Polsce

W 2025 roku minimalna emerytura w Polsce wynosi 1878,91 zł brutto. Kwota ta obowiązuje od 1 marca 2025 do końca lutego 2026. Po odliczeniach na rękę otrzymuje się około 1709,81 zł. Żeby dostać najniższą emeryturę, trzeba pracować odpowiednio długo. Kobiety muszą mieć co najmniej 20 lat pracy, a mężczyźni 25 lat. Jeśli ktoś pracował krócej, np. tylko 15 lat, to jego emerytura będzie niższa.

Co wpływa na wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy od wielu elementów, takich jak: suma wszystkich składek odprowadzonych do ZUS i ich wartość po uwzględnieniu inflacji, wartość początkowego kapitału emerytalnego (z okresu przed 1999 rokiem) również skorygowana o inflację, środki zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym oraz przewidywana długość życia, którą oblicza się na podstawie najnowszych danych statystycznych.

Co roku w marcu emerytury są waloryzowane, czyli zwiększane, aby zrekompensować wzrost cen. Jednocześnie, w czerwcu podwyższane są składki zgromadzone na indywidualnych kontach, co bezpośrednio wpływa na przyszłą wysokość emerytury.

Ukończenie wieku emerytalnego nie gwarantuje minimalnej emerytury. Wysokość świadczenia zależy przede wszystkim od tego, jak długo pracowaliśmy. Im dłuższy staż pracy, tym potencjalnie wyższa emerytura. Osoby, które nie zdołały osiągnąć pełnego stażu pracy, mogą spodziewać się znacznie niższych emerytur niż minimalna. Dlatego planując karierę zawodową, niezwykle istotne jest zadbanie o odpowiednią długość okresu składkowego. To gwarantuje wyższe świadczenie emerytalne w przyszłości i umożliwia wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej.

Masz 60 lat i 15 lat stażu pracy? Taką emeryturę z ZUS dostaniesz

Osoby, które mają 60 lat i pracowały tylko 15 lat, nie mogą liczyć na minimalną emeryturę. Aby ją dostać, trzeba przepracować co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni). Tak krótki staż pracy oznacza bardzo niską emeryturę, znacznie poniżej minimalnej. Należy pamiętać, że 15 lat pracy (czyli 3/4 wymaganego stażu) nie oznacza, że emerytura będzie wynosić 75 proc. minimalnej. Pełne prawo do minimalnej emerytury przysługuje dopiero po przepracowaniu pełnego okresu składkowego.

Wysokość emerytury po 15 latach pracy jest wprost proporcjonalna do łącznej wartości wpłaconych składek. Osoby, które przez ten okres zarabiały najniższą krajową lub niewiele więcej, mogą oczekiwać emerytury minimalnej, oscylującej w granicach 500-700 złotych miesięcznie. Wysokość przyszłego świadczenia emerytalnego kształtuje się proporcjonalnie do wysokości zarobków i odprowadzanych składek. Im wyższe są one przez lata pracy zawodowej, tym wyższa będzie emerytura.