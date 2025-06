Czym jest renta wdowia?

Renta wdowia to nowe świadczenie dla wdów i wdowców, które pozwala na częściowe zachowanie renty lub emerytury po zmarłym małżonku. Jest to wsparcie finansowe, które ma na celu poprawę sytuacji materialnej osób starszych, które straciły współmałżonka. ZUS przygotował szczegółowe zasady i terminy wypłat tego nowego świadczenia.

Reklama

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać rentę wdowią?

Warunki niezbędne do uzyskania renty wdowiej to:

Wiek: Musisz mieć co najmniej 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

Musisz mieć co najmniej 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Status małżeński: W momencie śmierci małżonka musisz z nim pozostawać w związku małżeńskim.

W momencie śmierci małżonka musisz z nim pozostawać w związku małżeńskim. Renta rodzinna: Musisz mieć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, ale to prawo musiało powstać nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (55 lat dla kobiet, 60 lat dla mężczyzn).

Musisz mieć prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, ale to prawo musiało powstać nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (55 lat dla kobiet, 60 lat dla mężczyzn). Obecny status: Nie możesz być obecnie w związku małżeńskim.

Zbieg świadczeń z rentą rodzinną przysługuje wyłącznie po ostatnim małżonku. Prawo do łączenia świadczeń wygasa z chwilą zawarcia nowego związku małżeńskiego. Aby skorzystać z renty wdowiej, konieczne jest wcześniejsze ustalenie prawa do renty rodzinnej. Osoby, które dotychczas nie ubiegały się o tę formę świadczenia, powinny złożyć odpowiednie wnioski w bieżącym roku. Następnie, do końca czerwca 2025 roku, należy złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń. Taka kolejność postępowania przyspieszy proces przyznawania świadczeń w 2025 roku. Analogiczna sytuacja dotyczy osób pobierających rentę rodzinną, które nie ubiegały się o emeryturę.

Ile wynosi renta wdowia? Jaka to kwota?

Od 2025 roku osoby pobierające rentę rodzinną zyskają nowe możliwości. Oprócz dotychczasowego prawa do wyboru między rentą rodzinną a własnym świadczeniem (np. emeryturą), będą mogły łączyć oba świadczenia. Nowe przepisy przewidują możliwość pobierania pełnej renty rodzinnej oraz dodatkowo 15 proc. własnego świadczenia. Procent ten wzrośnie do 25 proc. od 1 stycznia 2027 roku. Zmiany te dotyczą również osób pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne czy rentę szkoleniową.

Łączna kwota wszystkich świadczeń, które osoba otrzymuje jednocześnie, nie może przekroczyć trzykrotności minimalnej emerytury. Od 1 marca 2025 roku najniższa emerytura wynosi 1878,91 zł a jej trzykrotność 5636,73 zł. Do tej sumy wliczane są również świadczenia otrzymywane z zagranicy oraz wszelkie inne świadczenia i dodatki (poza jednorazowymi), które przysługują na podstawie obowiązujących przepisów. Jeśli łączne świadczenia przekroczą ten limit, to część z nich zostanie pomniejszona tak, aby nie przekroczyć ustalonej kwoty maksymalnej.

W ramach renty wdowiej ZUS wypłaci 100 proc. jednego świadczenia (emerytury lub renty rodzinnej) oraz 15 proc. drugiego, w dowolnej konfiguracji. Co ważne, maksymalna kwota przelewu nie będzie mogła przekroczyć 5 636,73 zł brutto. To oznacza, że beneficjenci będą mogli wybrać korzystniejszą dla siebie opcję, aby zmaksymalizować otrzymywane środki.

Najpierw decyzja, później przelew z ZUS

Zanim ZUS dokona pierwszych wypłat renty wdowiej, każdy przyszły beneficjent otrzyma decyzję o przyznaniu świadczenia. W korespondencji zostanie podana dokładna kwota świadczenia oraz termin jego wysyłki. Decyzje te zostaną wysłane w połowie czerwca, a wszyscy uprawnieni powinni otrzymać list do końca tego miesiąca.

Harmonogram wypłat renty wdowiej w 2025 roku

Wniosek o rentę wdowią cieszy się ogromną popularnością – złożyło go już ponad 900 tysięcy osób. Aby zapewnić sobie wypłatę świadczenia od lipca 2025 roku, wystarczy złożyć wniosek do końca lipca br. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Grzegorza Dyjaka z centrali ZUS, renta wdowia będzie wysyłana w ramach jednego przelewu w miesiącu. Pierwsze wypłaty rozpoczną się w lipcu 2025 roku, a ZUS podał już konkretny harmonogram wypłat na poszczególne dni:

1. dzień miesiąca – wtorek (1 lipca),

6. dzień miesiąca – niedziela (6 lipca),

10. dzień miesiąca – czwartek (10 lipca),

15. dzień miesiąca – wtorek (15 lipca),

20. dzień miesiąca – niedziela (20 lipca),

25. dzień miesiąca – piątek (25 lipca).

W przypadku, gdy zaplanowana wypłata przypada na dzień wolny od pracy, pieniądze zostaną wysłane wcześniej. Przykładowo, zamiast 6 lipca, beneficjenci otrzymają przelew w piątek 4 lipca. Podobnie, jeśli wypłata wypada 20 lipca, zostanie ona przesunięta na piątek 18 lipca.