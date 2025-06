Mieszkaniówka, czyli nowy dodatek mieszkaniowy dla funkcjonariuszy policji oraz pozostałych służb podległych MSWiA, to element szerszej reformy systemu zakwaterowania służb mundurowych. Przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2025 roku i obejmą wszystkie główne formacje, w tym służby specjalne. Tłumaczymy, kto ma prawo do dodatku, ile wyniesie, jak jest wyliczany i co się zmieni w przepisach mieszkaniowych.

Nowy dodatek mieszkaniowy w policji to pieniężna alternatywa dla dotychczasowego systemu przydziału lokali służbowych, kwater tymczasowych lub miejsc w internatach. Od 1 lipca 2025 r. każdy funkcjonariusz, który nie otrzyma mieszkania służbowego, będzie mógł pobierać tzw. mieszkaniówkę. Jak wynika z uzasadnienia ustawy, celem reformy jest poprawa warunków pełnienia służby oraz zwiększenie atrakcyjności zawodu policjanta w trudnych warunkach geopolitycznych.

Ujednolicone świadczenie ma także uprościć system – zamiast rozproszonych form pomocy mieszkaniowej, wprowadzony zostaje jednolity dodatek. Co ważne, uprawnienie to przysługuje funkcjonariuszowi indywidualnie – niezależnie od sytuacji rodzinnej, a nawet jeżeli oboje małżonków służą w policji.

Zgodnie z nowelizacją, dodatek przysługuje wszystkim funkcjonariuszom policji (oraz innych służb mundurowych), którzy nabyli prawo do zakwaterowania, a nie skorzystali z innej formy zapewnienia lokalu. Nie ma znaczenia stopień, staż służby, sytuacja rodzinna ani forma pełnienia służby.

Nowy dodatek mieszkaniowy od 1 lipca 2025 roku obejmie nie tylko funkcjonariuszy policji, ale także inne służby mundurowe podległe MSWiA oraz służby specjalne. Zgodnie z projektem ustawy, świadczenie to przysługuje funkcjonariuszom:

Policji

Straży Granicznej

Państwowej Straży Pożarnej

Służby Ochrony Państwa

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencji Wywiadu

Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Służby Wywiadu Wojskowego

Świadczenie będzie też przysługiwać:

nowo przyjętym policjantom (od razu po nabyciu prawa do zakwaterowania),

(od razu po nabyciu prawa do zakwaterowania), małżonkom – oboje funkcjonariusze otrzymają oddzielne dodatki,

– oboje funkcjonariusze otrzymają oddzielne dodatki, osobom, które wcześniej otrzymały pomoc finansową na zakup mieszkania – w tym przypadku dodatek będzie obniżony (potrąca się 50% poprzednio otrzymanej kwoty).

Nie. Policjant, który posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (np. własność mieszkania lub domu), nie otrzyma dodatku mieszkaniowego. Równoważnik przysługuje jedynie tym funkcjonariuszom, którzy nie mają zapewnionych warunków lokalowych w miejscu pełnienia służby.

Wyjątkiem są sytuacje, w których policjant posiada mieszkanie, ale w odległości uniemożliwiającej codzienne dojazdy do miejsca pracy – wtedy może ubiegać się o dodatek z tytułu wynajmu mieszkania w nowej lokalizacji.

Ile wyniesie mieszkaniówka? Wyliczenia na przykładach

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od dwóch czynników:

stawki podstawowej – 300 zł (jednakowa dla wszystkich),

– 300 zł (jednakowa dla wszystkich), mnożnika lokalizacyjnego – od 3,0 do 6,0, w zależności od miejscowości pełnienia służby.

Zatem:

w Warszawie (mnożnik 6,0): 300 zł × 6 = 1800 zł ,

, w powiecie średnim (mnożnik 3,0): 300 zł × 3 = 900 zł ,

, w dużym mieście wojewódzkim (np. Kraków): przy mnożniku 5,0 – 1500 zł.

Świadczenie:

będzie wypłacane co miesiąc,

nie podlega opodatkowaniu PIT,

nie wlicza się do podstawy składek ZUS.

To oznacza, że całość trafia „na rękę”, co znacznie zwiększa atrakcyjność tego świadczenia w porównaniu z dotychczasowym systemem.

Nawet 1800 zł dodatku mieszkaniowego zachęci do pracy w policji?

Reforma ma nie tylko charakter socjalny, ale przede wszystkim kadrowy. MSWiA liczy, że nowe świadczenie:

zatrzyma doświadczonych funkcjonariuszy w służbie,

zwiększy liczbę kandydatów do Policji i innych służb,

odciąży finansowo funkcjonariuszy w droższych regionach,

zmniejszy kolejki do lokali służbowych, których brakuje szczególnie w dużych miastach.

Zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli z 2023 r., nawet 12 tys. funkcjonariuszy oczekiwało w kolejkach na przydział mieszkania służbowego – mieszkaniówka ma ten problem systemowo rozwiązać.

Kto jeszcze dostaje dodatki mieszkaniowe?

W 2025 roku dodatki mieszkaniowe nie są zarezerwowane wyłącznie dla policjantów. Przysługują one również innym grupom zawodowym w służbach mundurowych – żołnierzom zawodowym, strażnikom granicznym, a także funkcjonariuszom Straży Pożarnej czy Służby Leśnej. Gdy ich przełożeni nie są w stanie zapewnić im służbowego lokum w miejscu pełnienia służby, mogą oni liczyć na częściowe pokrycie kosztów najmu mieszkania.

Warto jednak zaznaczyć, że rzadko które grupy zawodowe mogą liczyć na tego rodzaju świadczenia. Na przykład nauczyciele pracujący w gminach wiejskich i małych miejscowościach utracili prawo do dodatku mieszkaniowego, mimo trudnej sytuacji lokalowej w wielu rejonach.

Osobną kategorią są dodatki mieszkaniowe wypłacane na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych – mogą się o nie ubiegać osoby spełniające określone kryteria dochodowe i lokalowe. W 2025 roku próg dochodowy dla gospodarstw jednoosobowych wynosi 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a dla gospodarstw wieloosobowych – 30%. Ponadto lokal nie może przekraczać ustalonego metrażu zależnego od liczby osób w gospodarstwie domowym.