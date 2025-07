Czternasta emerytura

Czternasta emerytura (potocznie zwana "czternastką") to dodatkowe, coroczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów w Polsce, które jest wypłacane od 2021 roku i od 2023 roku jest świadczeniem stałym.

Kto otrzyma czternastą emeryturę w 2025 roku?

Czternasta emerytura przysługuje każdemu, kto w momencie jej wypłaty ma prawo do pobierania emerytury lub renty. Nie musisz składać żadnego wniosku ani do ZUS-u, ani do KRUS-u – świadczenie zostanie przyznane automatycznie. Warto jednak pamiętać o jednym ważnym wyjątku: czternastki nie otrzymają osoby, których wypłata świadczenia podstawowego jest zawieszona w dniu ustalania prawa do tego dodatku. Przykładowo, jeśli Twoja renta jest zawieszona z powodu przekroczenia limitów dorabiania, nie dostaniesz również czternastej emerytury. Co ważne, świadczenie przysługuje nie tylko seniorom, ale także rencistom, w tym osobom poniżej 25. roku życia pobierającym renty rodzinne.

Kto nie otrzyma czternastej emerytury?

Czternastej emerytury nie otrzymają jej osoby, których świadczenie jest zawieszone (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania).

Ile wyniesie czternasta emerytura w 2025 roku?

Wysokość czternastej emerytury w 2025 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, jest powiązana z minimalną emeryturą. Od 1 marca 2025 roku do 28 lutego 2026 roku minimalna emerytura wyniesie 1878,91 zł brutto. Po odliczeniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy, na konta seniorów trafi około 1709,81 zł netto. Pełną kwotę otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto. Trzeba jednak pamiętać o zasadzie "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że jeśli Twoje świadczenie podstawowe przekracza kwotę 4728,91 zł brutto, czternasta emerytura będzie pomniejszana o każdą złotówkę ponad ten próg. Maksymalna kwota, o którą może zostać obniżona czternastka, to 50 zł, co oznacza, że powyżej progu 4728,91 zł brutto, czternasta emerytura nie będzie przysługiwać w ogóle. Czternasta emerytura podlega opodatkowaniu i składkom zdrowotnym, ale jest wolna od potrąceń komorniczych i nie wlicza się do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia socjalne.

Kiedy pieniądze trafią na konta? Terminy wypłat czternastej emerytury w 2025 roku