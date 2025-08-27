Ile kosztuje pellet w sierpniu 2025?

Aktualne ceny pelletu w sierpniu 2025 wg danych ze strony CenaPelletu.pl:

  • Najniższa cena pelletu klasy A1 - ok. 1000 zł
  • Średnia cena pelletu A1 - 1308 zł
  • Najwyższa cena pelletu A1 - 1630 zł

Cena pelletu może różnić się w zależności od producenta oraz regionu i kosztów transportu, dlatego warto porównywać oferty przed zakupem.

Gdzie jest najniższa cena pelletu brutto za tonę w Polsce?

Najatrakcyjniejsze oferty w Polsce to:

  • woj. kujawsko‑pomorskie (ADPOL) – ok. 950 zł,
  • woj. łódzkie (POLKam) – także 950 zł.

To wyraźnie pokazuje, że ceny w łódzkim i kujawsko‑pomorskim są obecnie najniższe ceny pelletu.

Na ile starcza tona pelletu?

Ilość czasu, na jaki wystarczy tona pelletu, zależy od kilku czynników:

  • Mocy kotła – im większa moc, tym więcej pelletu zużywa.
  • Izolacji budynku – dobrze ocieplone domy potrzebują mniej energii do ogrzewania.
  • Temperatury na zewnątrz – im chłodniej, tym większe zużycie.
  • Ustawień kotła i efektywności spalania.

Przybliżone zużycie pelletu:

  • Dom o powierzchni 100 m² - ok. 0,5–1,5 tony na miesiąc zimą.
  • Dom o powierzchni 150 m² - ok. 1–2 tony na miesiąc zimą.
  • Cały sezon grzewczy (październik – kwiecień) - 3–6 ton dla przeciętnego domu jednorodzinnego.

Na ile starcza 1 tona pelletu?

  • W mało mroźne dni - nawet na 1,5-2 miesiące.
  • W mroźne zimowe miesiące - na 2-4 tygodnie.
  • jeśli pellet służy tylko do podgrzewania wody użytkowej, tona może wystarczyć nawet na kilka miesięcy.

Dla precyzyjnego oszacowania warto sprawdzić dane zużycia swojego kotła i warunki budynku.

Od czego zależy cena pelletu?

Koszt pelletu może się zmieniać w zależności od kilku kluczowych czynników:

  • Sezon grzewczy – zimą ceny są zwykle wyższe ze względu na większy popyt
  • Koszty produkcji – cena surowca drzewnego oraz koszty energii mają duży wpływ na końcową cenę pelletu.
  • Transport i dystrybucja – im dalej od producenta, tym wyższa cena wynikająca z kosztów logistycznych.
  • Jakość pelletu – certyfikowany pellet klasy premium jest droższy, ale zapewnia wyższą kaloryczność i mniejszą ilość popiołu.