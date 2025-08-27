Ile kosztuje pellet w sierpniu 2025?

Aktualne ceny pelletu w sierpniu 2025 wg danych ze strony CenaPelletu.pl:

Najniższa cena pelletu klasy A1 - ok. 1000 zł

Średnia cena pelletu A1 - 1308 zł

Najwyższa cena pelletu A1 - 1630 zł

Cena pelletu może różnić się w zależności od producenta oraz regionu i kosztów transportu, dlatego warto porównywać oferty przed zakupem.

Gdzie jest najniższa cena pelletu brutto za tonę w Polsce?

Najatrakcyjniejsze oferty w Polsce to:

woj. kujawsko‑pomorskie (ADPOL) – ok. 950 zł ,

, woj. łódzkie (POLKam) – także 950 zł.

To wyraźnie pokazuje, że ceny w łódzkim i kujawsko‑pomorskim są obecnie najniższe ceny pelletu.

Na ile starcza tona pelletu?

Ilość czasu, na jaki wystarczy tona pelletu, zależy od kilku czynników:

Mocy kotła – im większa moc, tym więcej pelletu zużywa.

– im większa moc, tym więcej pelletu zużywa. Izolacji budynku – dobrze ocieplone domy potrzebują mniej energii do ogrzewania.

– dobrze ocieplone domy potrzebują mniej energii do ogrzewania. Temperatury na zewnątrz – im chłodniej, tym większe zużycie.

– im chłodniej, tym większe zużycie. Ustawień kotła i efektywności spalania.

Przybliżone zużycie pelletu:

Dom o powierzchni 100 m² - ok. 0,5–1,5 tony na miesiąc zimą.

- ok. na miesiąc zimą. Dom o powierzchni 150 m² - ok. 1–2 tony na miesiąc zimą.

- ok. na miesiąc zimą. Cały sezon grzewczy (październik – kwiecień) - 3–6 ton dla przeciętnego domu jednorodzinnego.

Na ile starcza 1 tona pelletu?

W mało mroźne dni - nawet na 1,5-2 miesiące .

. W mroźne zimowe miesiące - na 2-4 tygodnie .

. jeśli pellet służy tylko do podgrzewania wody użytkowej, tona może wystarczyć nawet na kilka miesięcy.

Dla precyzyjnego oszacowania warto sprawdzić dane zużycia swojego kotła i warunki budynku.

Od czego zależy cena pelletu?

Koszt pelletu może się zmieniać w zależności od kilku kluczowych czynników: