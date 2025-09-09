Dlaczego paragon to nie papier?

Choć wyglądają jak zwykła kartka, większość paragonów drukowanych jest na papierze termicznym. Zawiera on specjalne substancje chemiczne, które sprawiają, że wydruk pojawia się bez użycia tuszu. To właśnie przez ten skład chemiczny paragony nie nadają się do recyklingu makulatury i nie mogą trafić do pojemnika z papierem.

Czy paragony nadają się do recyklingu?

Niestety – zwykłe paragony nie. Makulatura, która trafia do recyklingu, musi być wolna od domieszek chemicznych. Dlatego jeśli wrzucimy paragony do papieru, zanieczyszczamy całą partię surowca i utrudniamy jego ponowne wykorzystanie.

Gdzie wyrzucać paragony sklepowe?

Paragony należy wyrzucać do odpadów zmieszanych. To najbezpieczniejsze rozwiązanie, dzięki któremu nie zanieczyszczamy papieru ani plastiku.

Co z niebieskimi paragonami?

Coraz więcej sklepów wprowadza tzw. niebieskie paragony. Drukowane są na papierze pochodzącym z recyklingu i spełniają normy FSC. Takie paragony mogą już trafić do pojemnika na papier. Jeśli więc masz w ręku niebieski paragon – sprawdź oznaczenia i śmiało wrzuć go do niebieskiego kosza.

Czy paragony są szkodliwe dla zdrowia?

Niektóre badania wskazują, że substancje chemiczne w papierze termicznym mogą być szkodliwe przy długotrwałym kontakcie. Dlatego zaleca się ograniczanie zbierania i dotykania ich niepotrzebnie.