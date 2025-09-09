Zamrożenie cen prądu do końca 2025 roku?

Projekt ustawy rozpatrywany dziś w Sejmie przewiduje, że w ostatnim kwartale 2025 roku rachunki za energię elektryczną nie wzrosną. Gospodarstwa domowe nadal będą płacić według zamrożonej stawki – 500 zł za megawatogodzinę. To kontynuacja mechanizmu obowiązującego już dziś, który ma ochronić miliony Polaków przed nagłymi podwyżkami.

Bon ciepłowniczy 2025 – kto i na jakich zasadach dostanie wsparcie?

Drugim filarem projektu jest bon ciepłowniczy. To jednorazowe świadczenie dla gospodarstw, które korzystają z ciepła sieciowego i spełniają kryteria dochodowe.

limit dochodu: 3272,69 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

w gospodarstwie jednoosobowym, limit w rodzinach: 2454,52 zł na osobę.

Co ważne, obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – nawet po przekroczeniu progu można otrzymać wsparcie, ale w obniżonej kwocie (nie mniej niż 20 zł).

Ile wyniesie bon ciepłowniczy w 2025 i 2026 roku?

Wysokość dopłat zależy od cen ciepła:

druga połowa 2025 – od 500 do 1750 zł ,

, rok 2026 – od 1000 do 3500 zł.

Bon będzie przysługiwał wtedy, gdy cena ciepła przekroczy 170 zł za GJ. Wnioski trzeba będzie składać w urzędach gmin lub miast – zgodnie z miejscem zamieszkania.

Polityczne tło – weto i podpis prezydenta

Nowa propozycja pojawiła się chwilę po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zawetował tzw. ustawę wiatrakową, w której znajdował się również zapis o zamrożeniu cen energii. Prezydent jednocześnie podpisał jednak osobny projekt, który w praktyce utrzymuje ten mechanizm w niemal identycznej formie.

Na dziś obowiązujące przepisy gwarantują zamrożoną cenę energii dla gospodarstw domowych do 30 września 2025 roku. Rząd chce, by system działał także w ostatnim kwartale przyszłego roku.

Zamrożenie cen prądu 2025 - co oznacza dla gospodarstw domowych?

Dzięki utrzymaniu zamrożenia cen prądu Polacy wciąż będą płacić rachunki na przewidywalnym poziomie, a dodatkowy bon ciepłowniczy złagodzi koszty ogrzewania dla mniej zamożnych rodzin.