Najczęściej z pożyczek korzystały osoby młode, w wieku 18-24 lata – aż 62 proc. z nich zdecydowało się w ostatnim roku na pożyczkę.

Reklama

Jak nie w banku to od krewnych: więcej wydatków niż dochodu

Ponad 41 proc. Polaków skorzystało w ciągu ostatnich 12 miesięcy z pożyczki od instytucji finansowej lub od krewnych – wynika z badania Financial Wellbeing zrealizowanego na zlecenie IPF Group, właściciela Provident Polska.

Co trzeci Polak (38,4 proc.) deklaruje, że nie czuje się pewnie w zakresie wiedzy o produktach finansowych.

– Młodzi ludzie wchodzący w dorosłość często mierzą się z realnymi wyzwaniami finansowymi: kosztami edukacji, pierwszego mieszkania czy poszukiwaniem pierwszej pracy. Potrzebują pieniędzy na start i wiedzy, chociażby na temat tego jak skutecznie zarządzać domowym budżetem. Dlatego tak ważna jest edukacja finansowa, która pomaga w wejściu w dorosłość i stanowi ważny krok na drodze do samodzielności – podkreśla Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska.

Co ciekawe, Polacy znacznie rzadziej korzystają z pomocy instytucji finansowych niż np. Meksykanie (39,1 proc. zadłużało się w ciągu ostatniego roku w bankach i innych instytucjach finansowych), ale częściej niż Litwini (10,9 proc.) czy Węgrzy (12 proc.). Z kolei z pożyczek u rodziny najczęściej korzystają Estończycy (31,6 proc.) i Rumuni (31,3 proc.).

Jak nie w banku to od krewnych: rozsądne decyzje finansowe wymagają pewności

Większość Polaków deklaruje, że przy wyborze kredytu lub pożyczki kieruje się całkowitymi kosztami (58,6 proc.), wysokością miesięcznej raty (45,3 proc.) i wysokością rocznego oprocentowania (41,1 proc.).

Jednak aż 14,4 proc. badanych nie potrafi wskazać żadnych kluczowych kryteriów. Niepewność nasila się wśród najmłodszych pożyczkobiorców w wieku 18-24 lata (26,9 proc.) oraz osób pozostających poza rynkiem pracy (21,3 proc.).

Pewność siebie w obszarze finansów ma przełożenie na jakość decyzji. Ci, którzy deklarują wysoką świadomość, częściej koncentrują się na RRSO i całkowitych kosztach kredytu (odpowiednio 54,8 proc. i 67,3 proc.). Wśród osób niepewnych swojej wiedzy te wskaźniki są niższe.

– Brak pewności siebie w finansach to nie tylko problem edukacyjny – to zagrożenie, że osoby te podejmą niekorzystne decyzje, które mogą prowadzić do długofalowych konsekwencji – zaznacza Karolina Łuczak.

– Dlatego edukacja i dostęp do rzetelnych informacji finansowych powinny być absolutnym priorytetem. Jako Provident podchodzimy do tego bardzo poważnie i kładziemy duży nacisk na to, aby klienci mieli pełną przejrzystość zobowiązania, niezależnie czy mowa o pożyczce, czy o karcie kredytowej.