Tyle jednorazowo można wypłacić z bankomatu w 2025 roku. Oto limity jednorazowych wypłat

Gdy potrzebujesz gotówki, najczęściej myślisz o bankomacie. To opcja szybka i wygodna, jednak należy pamiętać o pewnych ograniczeniach. Warto wiedzieć, ile pieniędzy możesz wypłacić jednorazowo z bankomatu.

Dlaczego bankomaty mają limity wypłat?

Limity wypłat w bankomatach mają na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa środków oraz płynności działania systemu. Wprowadzenie ograniczeń zmniejsza potencjalne straty finansowe w przypadku kradzieży karty. Standardowo jednorazowa wypłata oscyluje w granicach 1 000 do 5 000 złotych, choć zdarzają się bankomaty pozwalające na wypłacenie nawet 10 000 zł. Należy jednak pamiętać, że nawet wyższe limity nie oznaczają możliwości nieograniczonego dostępu do gotówki.

Wiele czynników może zablokować wypłatę wyższej kwoty. Ograniczenia mogą wynikać z indywidualnych limitów ustawionych na koncie lub karcie, z osiągnięcia dziennego limitu transakcji określonego przez bank, a nawet z braku wystarczającej ilości gotówki w danym bankomacie. Wszystkie te elementy mają wpływ na to, ile faktycznie możemy wypłacić w ciągu dnia.

Jak ustalane są limity wypłat z bankomatów? Oto czynniki wpływające na wysokość limitów w bankomatach

Limity wypłat różnią się w zależności od banku i są kształtowane przez rozmaite czynniki. Kluczowe znaczenie ma polityka danego banku – każda instytucja finansowa samodzielnie ustala własne limity, które mogą się znacznie różnić (np. w PKO BP można wypłacić do 10 000 zł dziennie, podczas gdy w Euronecie limit jednorazowej wypłaty to 800 zł).

Wysokość limitu wypłaty zależy również od typu posiadanego konta i karty płatniczej. Konta i karty segmentu premium (np. złote, platynowe) często oferują wyższe limity wypłat. Należy też uwzględnić możliwości techniczne samego bankomatu, który może mieć limit co do liczby banknotów wydawanych w jednej transakcji (zwykle 30-40 sztuk), co bezpośrednio przekłada się na maksymalną kwotę wypłaty. Dodatkowo, niektóre banki mogą wprowadzać niższe limity w określonych porach dnia (np. w nocy dla zwiększenia bezpieczeństwa) lub w reakcji na wykrycie nietypowej aktywności na koncie, aby zapobiec potencjalnym oszustwom.

Ile można wypłacić jednorazowo z bankomatu? Przykładowe limity banków

Poniżej przedstawiamy przykładowe obecne limity jednorazowej wypłaty gotówki w bankomatach dla wybranych instytucji:

Euronet - 800 zł,

Planet Cash - 1 000 zł,

PKO BP - 10 000 zł,

Santander Bank Polska - 5 000 zł,

Bank Pekao SA - 5000 zł,

Bank Millenium - 5 000 zł,

mBank - 5 000 zł,

ING Bank Śląski - 5 000 zł,

Alior Bank - 3 000 zł.

Jeśli wciąż masz wątpliwości co do kwoty, którą możesz jednorazowo wypłacić, zawsze warto sprawdzić informacje dotyczące konkretnego konta i karty w swoim banku. Zapoznanie się z tymi limitami jest szczególnie ważne, gdy planujesz wypłatę większej sumy pieniędzy.