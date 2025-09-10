Takie emerytury otrzymuje Donald Tusk. Kwoty szokują!

68-letni obecnie Donald Tusk przed kilka lat temu osiągnął wiek uprawniający do emerytury, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, które przewidują 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet. Obecnie minimalne świadczenie dla emeryta w Polsce wynosi 1878,91 zł brutto. Jaką emeryturę, a raczej emerytury otrzymuje premier?

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska za 2025 rok ujawnia, że premier nie posiada żadnych nieruchomości ani samochodu.W oszczędnościach zgromadził około 220 tys. zł oraz 290 tys. euro, co przekłada się na około 1,3 mln zł. Posiada trzy polisy na życie: jedną w ERGO Hestia o wartości 300 tys. zł oraz dwie w Allianz, każda po 70 tys. zł. W majątku ruchomym wymienił luksusowy zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku. Ponadto Donald Tusk deklaruje dochody z praw autorskich w łącznej wysokości około 25 tys. zł. Premia i dieta parlamentarna wynosiły odpowiednio około 280 tys. zł oraz 45 tys. zł. Cały dokument oraz szczegóły są dostępne na oficjalnych stronach Sejmu, oraz w mediach publikujących oświadczenia majątkowe polityków.

Takie emerytury otrzymuje Donald Tusk

Donald Tusk pobiera trzy emerytury: z polskiego ZUS, z Komisji Europejskiej oraz z Belgii. W 2023 roku jego emerytura z ZUS wyniosła około 118 887 zł (około 9 900 zł miesięcznie), emerytura z Komisji Europejskiej przekroczyła 64 757 euro (około 280 tys. zł), a emerytura belgijska wyniosła około 2 370 euro (około 10 tys. zł). Łącznie roczne świadczenia emerytalne Donalda Tuska sięgają około 409 tys. zł, co daje miesięcznie około 34 tys. zł. Emerytury te wraz z pensją premiera i innymi dochodami dają mu miesięczne wpływy przekraczające 64 tys. zł. Od marca 2025 roku jego emerytury z ZUS wzrosły o około 600 zł miesięcznie w wyniku waloryzacji.