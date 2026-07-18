Forsal logo

Czy można wyciąć suche drzewo bez zezwolenia na własnej działce 2026? Czy trzeba mieć pozwolenie na wycięcie suchego drzewa?

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 13:01
Czy można wyciąć suche drzewo bez zezwolenia na własnej działce 2026?
Czy można wyciąć suche drzewo bez zezwolenia na własnej działce 2026?/Shutterstock
Wielu właścicieli działek zastanawia się, kiedy można legalnie usunąć drzewo rosnące na ich terenie. Przepisy nie zawsze są oczywiste, a każda decyzja o wycince może wiązać się z określonymi konsekwencjami. Jak wygląda to w przypadku drzew suchych i obumarłych? Co mówią przepisy?

Do naszej redakcji coraz częściej trafiają pytania od właścicieli działek, którzy zastanawiają się, czy mogą legalnie usunąć suche drzewo znajdujące się na ich terenie. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, na wycinkę drzew rosnących na prywatnej posesji potrzebne jest zezwolenie, które wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W internecie łatwo znaleźć informacje o tym, jakich drzew nie wolno wycinać i w jakich terminach prowadzić wycinkę. Trudniej jednak znaleźć jasną odpowiedź, co zrobić z drzewem martwym, które stanowi zagrożenie lub po prostu szpeci ogród. Postanowiliśmy rozwiać te wątpliwości.

Co to znaczy, że drzewo jest suche?

"Suche drzewo" to takie, które obumarło, nie prowadzi już żadnych procesów życiowych. W praktyce oznacza to, że:

  • nie wypuszcza nowych liści, ani pąków w sezonie wegetacyjnym
  • kora odpada, a pień jest spękany
  • gałęzie są kruche i łatwo się łamią
  • nie widać śladów soków ani oznak wzrostu

Jeśli jednak widać jeszcze pojedyncze zielone pędy lub liście, część korony żyje, z czasem odbijają młode gałązki, to takie drzewo nie jest całkowicie martwe. Jeśli drzewo choć częściowo żyje, formalnie traktuje się je jako drzewo żywe.

Wniosek o wycięcie drzewa 2025 - wzór. Kiedy i jak złożyć wniosek online, aby wyciąć drzewo?
Wniosek o wycięcie drzewa 2025 - wzór. Kiedy i jak złożyć wniosek online, aby wyciąć drzewo?

Czy można wyciąć suche drzewo bez zezwolenia 2025? Co mówią przepisy?

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości, również obumarłego, co do zasady wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek właściciela nieruchomości lub posiadacza za zgodą właściciela. Zgodnie z przepisami, w przypadku drzew martwych nie nalicza się jedynie opłat za ich usunięcie (art. 86 ust. 1 pkt 10 ustawy o ochronie przyrody).

W praktyce wiele gmin wymaga zgłoszenia zamiaru wycinki drzew martwych, chociaż przepisy są różnie interpretowane, dlatego przed usunięciem najlepiej skontaktować się z urzędem właściwym dla miejsca, gdzie rośnie drzewo. 

Polecamy: Kalendarz księgowego 2026

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia w 2026, a jakie trzeba zgłosić?

Zanim zdecydujemy na wycięcie drzewa, zmierzmy obwód jego pnia na wysokości 5 cm nad ziemią i sprawdźmy, do jakiego gatunku się zalicza. Trzeba wiedzieć, że zasady dotyczące konieczności złożenia zgłoszenia o zezwolenie na wycinkę, różnią się w zależności od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi, który jest różny w zależności od gatunku drzewa. Jeśli nie wiesz jaki to gatunek, rozpozna go urzędnik po złożeniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa. Natomiast obwód pnia drzewa na wysokości 5 cm od ziemi będzie decydująca dla określenia, czy potrzebne jest zgłoszenie wycinki drzewa. Dla większości drzew nie trzeba występować o zezwolenie, jeśli obwód będzie mniejszy niż 50 cm.

Możemy wyciąć drzewo bez pytania urzędu o zgodę – o ile drzewo jest na terenie, którego jesteśmy właścicielami, lub za zgodą właściciela – jeśli obwód pnia nie przekracza:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego i klonu srebrzystego;
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego;
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli pień drzewa ma obwód większy niż 50 cm, trzeba zgłosić jego usunięcie. W tym przypadku należy zmierzyć obwód pnia na wysokości 130 cm. Obwód zmierzony na tej wysokości trzeba wpisać do wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa.

Jeśli drzewo na wysokości 130 cm:

  • posiada kilka pni – zmierz obwód każdego z tych pni
  • nie posiada pnia – zmierz obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa

Jakie są kary za nielegalną wycinkę drzewa?

Jeśli usuniemy drzewo wbrew powyższych zasad, to grozi nam kara pieniężna. Wymierza ją wójt, burmistrz albo prezydent miasta w formie decyzji. Żeby obliczyć wysokość kary za wycięcie drzewa najpierw trzeba się dowiedzieć, ile kosztowałoby wycięcie drzewa z pozwoleniem, gdyż kara za usunięcie drzewa wynosi dwukrotność opłaty za jego usunięcie. Jeśli usunięcie drzewa jest zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty, to urząd ustali karę pieniężną w wysokości takiej opłaty, która byłaby ponoszona, gdyby takiego zwolnienia nie było.

Przykład: Dla brzozy, która należy do drugiej grupy stawek opłat, za każdy centymetr obwodu pnia do 100 cm nalicza się 25 zł, a powyżej 100 cm – 30 zł. Kara stanowi dwukrotność tej opłaty. Przykładowo, za nielegalne usunięcie brzozy o obwodzie 80 cm kara wyniesie 4000 zł (2 x 80 cm x 25 zł). 

Do wyliczenia kary - tak jak opłaty za usuniecie drzewa (w zezwoleniu) bierze się pod uwagę obwód pnia na wysokości 130 cm,. Jeżeli jest kilka pni to obwód najgrubszego pnia plus połowę obwodów pozostałych pni i mnoży się razy stawkę z rozporządzenia Ministra Środowiska z  dnia 3 lipca 2017 r.

Ważne: Jeżeli zlecimy komuś wycięcie drzewa, które zgodnie z przepisami wymaga zgłoszenia lub zezwolenia to konsekwencje poniesie właściciel a nie wykonujący zlecenie.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Tematy: wycinka drzewmandatgrzywnaochrona przyrody
Powiązane
wymiana dachu
Dofinansowanie do wymiany dachu na budynku mieszkalnym 2025. Czy jest dofinansowanie do wymiany dachu na budynku mieszkalnym?
Nie przegap
urlop, pracownik, pracodawca, Państwowa Inspekcja Pracy, petycja
26 dni urlopu od razu, 29 dni po 10 latach, 32 dni po 20 latach. Zmiany w zasadach urlopów dla nowych i obecnych pracowników. Zapadła decyzja w sprawie
sad, jabłka
Największy producent jabłek w UE zmienia zasady dla cydru. Branża: to uderzy w inwestycje i sadowników
parking, opłata, rachunek, pacjent, szpital
Pacjent jedzie do szpitala, a przy wyjeździe czeka rachunek. Szpital nalicza opłatę za każdą godzinę
Rekrutacyjny rekord na UW. Wiadomo, jakie kierunki wybierano najchętniej
Rekrutacyjny rekord na UW. Wiadomo, jakie kierunki wybierano najchętniej
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
Polska kupiła ich setki. Ukrainiec wyznał brutalną prawdę o Abramsach
firma, przedsiębiorcy, fuzja, przejęcie, biznes
Dlaczego dziś trudniej sprzedać firmę niż trzy lata temu? Eksperci wskazują, co zmieniło rynek M&A
Bron Bayrakter Akinci
Wojna dronów nad Afryką. Turecki Akinci zmienia reguły gry – poluje na chińskie bezzałogowce
Będzie radykalna zmiana w podatku od mieszkań?
Będzie radykalna zmiana w podatku od mieszkań? Jest już nowa wersja przepisów
Polecamy
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Dwa tankowce stanęły w ogniu. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja straciła kolejne obiekty. Ukraina podała listę zaatakowanych celów
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach
Niemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji
Deweloperzy mają powody do zmartwień? Tak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce
Deweloperzy mają powody do zmartwień? Tak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości w Polsce
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 19.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Oto kto skorzysta najbardziej
Prezydent podpisał ustawę korzystną dla kierowców. Nowe przepisy zwalniają z dodatkowych opłat. Kto skorzysta najbardziej?
Kraj
parking, opłata, rachunek, pacjent, szpital
Pacjent jedzie do szpitala, a przy wyjeździe czeka rachunek. Szpital nalicza opłatę za każdą godzinę
urlop, pracownik, pracodawca, Państwowa Inspekcja Pracy, petycja
26 dni urlopu od razu, 29 dni po 10 latach, 32 dni po 20 latach. Zmiany w zasadach urlopów dla nowych i obecnych pracowników. Zapadła decyzja w sprawie
AI, NSA, pełnomocnik, sąd, odpowiedzialność
NSA ostrzega: pisma sporządzane przez zawodowych pełnomocników z wykorzystaniem AI są niezgodne z etyką zawodową
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
Tusk studzi nadzieje na powrót CPN. „Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice”
kobieta pieniądze emerytura waloryzacja senior seniorka renta
Waloryzacja emerytur i rent w 2027 roku. Rząd podjął decyzję, seniorzy poznali ważny szczegół
Dziecko, zdjęcie
Całkowity zakaz publikacji wizerunku dzieci przez podmioty prowadzące żłobek, klub dziecięcy lub punkt opieki dziennej. Zgoda rodzica nie będzie już miała znaczenia
kwalifikacja wojskowa, wojsko, lekarz, żołnierz
Kwalifikacja wojskowa 2027. MON szykuje wezwania dla 245 tys. Polaków. Kto musi się stawić przed komisją?
Forsal.pl oszacował, jak wyglądałaby populacja Polski w latach: 2035, 2050, 2060 oraz 2100 przy spełnieniau trzech warunków łącznie: współczynnik dzietności kobiet pozostanie na poziomie 1,0, Polska nie przyjmie ani jednego cudzoziemca, obywatele Polski nie będą emigrować.
(De)populacja Polski: demografia rządzi. Są miasta, gdzie miesiącami nie rodzi się żadne dziecko. Forsal.pl policzył, co czeka nas dalej
Świat
Constitutional amendment vote in Hungarian parliament
Duża zmiana na Węgrzech. Premier chce obniżyć wiek wyborczy
Iran
Bliski Wschód na krawędzi eskalacji. Iran zaatakował kolejny kraj
Rosja nie poprzestanie na prowokacjach? Szef MON nie ma wątpliwości, że zmierza do agresji na kraj NATO
Rosja mobilizuje operatorów dronów. Mają zabezpieczyć tankowce omijające sankcje
QUIZ z geografii Ukrainy
Rosjanie zaatakowali obwody doniecki i chersoński. Są ofiary śmiertelne i wielu rannych
The,Strait,Of,Hormuz,,The,Gulf,Of,Oman,On,A
Dwa tankowce stanęły w ogniu. Napięcie na Bliskim Wschodzie rośnie
Ukraine,And,Russia,War.,Conflict,Between,Russia,And,Ukraine.,Air
Rosja straciła kolejne obiekty. Ukraina podała listę zaatakowanych celów
Aerial,View,Of,Motherland,Monument,With,Large,Ukrainian,Flag,In
Niespodziewana zmiana w ukraińskim rządzie. Nowe nazwiska na kluczowych stanowiskach
Niemcy oburzeni słowami swojego kanclerza. Friedrich Merz skompromitował się w oczach
Niemcy coraz bliżej zmian w polityce bezpieczeństwa? Trwają analizy oferty Francji
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj