Ile dni urlopu przysługuje?

Kodeks pracy reguluje wymiar urlopu wypoczynkowego w art. 154. Można mieć 20 lub 26 dni urlopu rocznie. Wszystko zależy od okresu zatrudnienia.

10 lat pracy a urlop

Jeżeli okres zatrudnienia danej osoby jest krótszy niż 10 lat, przysługuje jej 20 dni urlopu. Natomiast zatrudnienie przez 10 lub więcej lat daje prawo do zwiększonego puli dni urlopowych czyli 26 dni w roku. Należy jednak zwrócić uwagę na to czy zatrudnienie jest w pełnym czy niepełnym wymiarze czasu pracy, ponieważ urlop ulega proporcjonalnemu pomniejszenia przy niepełnym etacie. Dla przykładu przy 5-letnim zatrudnieniu na pół etatu przysługuje 10 dni urlopu rocznie. Natomiast przy 11-letnim zatrudnieniu na pół etatu należy się 13 dni urlopu w roku. Gdyby wynikiem obliczeń urlopu przy niepełnym etacie była nierówna liczba, prawo nakazuje zaokrąglać ją w górę do pełnego dnia urlopu, np. 2/3 etatu to 14 (po zaokrągleniu liczby 13,33) albo 18 (po zaokrągleniu liczby 17,33) dni urlopu.

Do stażu pracy uprawniającego do określonej liczby dni urlopowych wlicza się także wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia. Nie ma przy tym znaczenia, że pomiędzy kolejnymi umowami były przerwy. Nieważne jest również to w jakim trybie doszło do rozwiązania umów. Jeśli jedna osoba pracuje jednocześnie w ramach dwóch lub większej liczbie stosunków pracy, zalicza się także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Urlop uzupełniający po 10 latach pracy

Gdy pracownikowi mija 10 lat zatrudnienia, nabywa prawo do urlopu uzupełniającego. Na przykład: w związku z 10-letnim zatrudnieniem pracownik nabywa prawo do urlopu uzupełniającego dnia 25 września 2025 r. Otrzymuje dodatkowe 6 dni urlopu do wykorzystania w 2025 r. Z dniem 1 stycznia 2026 r. nabędzie prawo do pełnej, zwiększonej puli 26 dni urlopowych. Prawo do dłuższego urlopu po 10 latach pracy nabywa się więc równo po 10 latach zatrudnienia.

10 lat pracy a czas nauki

Co bardzo ważne przy ustalaniu liczby przysługujących pracownikowi dni urlopu, do stażu pracy wlicza się także okresy nauki takie jak szkoła zawodowa, technikum, liceum, studia. Ile lat nauki dodaje się do stażu urlopowego? Stosujemy przelicznik z art. 155 § 1 Kodeksu pracy. Ukończenie poszczególnych szkół daje prawo do doliczenia konkretnej liczby lat:

zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, średnia szkoła zawodowa – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat, średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata, szkoła policealna – 6 lat, szkoła wyższa – 8 lat.

Po ukończeniu studiów (i to nieważne czy magistra, licencjata czy inżyniera) wystarczy więc pracować 2 lata, aby uzyskać prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego. W tym wypadku przyznaje się największą liczbę lat do stażu urlopowego - aż 8. Należy jednak mieć na uwadze, że podjęcie pierwszej pracy wiąże się z odmienną zasadą nabywania prawa do urlopu. W roku kalendarzowym, w którym doszło do nawiązania stosunku pracy, pracownik nabywa prawo do 1/12 rocznego wymiaru urlopu po każdym miesiącu pracy (1,66 dnia). Dopiero w kolejnym i każdym następnym roku kalendarzowym z dniem 1 stycznia nabędzie prawo do pełnej puli 20 dni urlopu wypoczynkowego, a później 26 dni wolnego od pracy (po co najmniej 10 latach zatrudnienia).