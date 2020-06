"W tydzień od startu programu już 184 firmy zgłosiły się do Grupy PFR o pomoc publiczną z Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm. W pierwszej kolejności wsparcie udzielane jest firmom z największym zatrudnieniem i najtrudniejszą sytuacją płynnościową" - napisał Paweł Borys.

Tarcza Finansowa PFR dla dużych firm ruszyła 9 czerwca, a wartość wsparcia to 25 mld zł. Będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 osób lub których obrót przekracza 50 mln euro i suma bilansowa 43 mln euro. Do programu dopuszczone są też średnie firmy, o ile zatrudniają powyżej 150 pracowników i ich obrót przekracza 100 mln zł. Warunkiem jest też to, że firmy te skorzystały z Tarczy Finansowej PFR dla małych i średnich firm.

Tarcza Finansowa PFR jest częścią rządowej tarczy antykryzysowej, której wartość to 100 mld zł.