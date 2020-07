Uniwersytet w Sydney przeprowadził badanie, w którym - jak twierdzą naukowcy - po raz pierwszy oszacowano straty światowej gospodarki i jednocześnie korzyści środowiskowe wynikające z blokad gospodarczych spowodowanych pandemią Covid-19.

Raport przedstawił statystyki danych zbieranych w czasie rzeczywistym do 22 maja. W tym czasie globalna konsumpcja spadła o 3,8 bln USD i utraconych zostało 147 milionów miejsc pracy, czyli ok. 4,2 proc. globalnej siły roboczej. Wyparowało ok. 2,1 bln USD wynagrodzeń i dochodów.

Stany Zjednoczone i Chiny kontynentalne to dwie gospodarki najbardziej dotknięte uderzeniem koronawirusa, a do najbardziej dotkniętych branż należą transport lotniczy i turystyka. Jednocześnie kraje te zanotowały najbardziej gwałtowny spadek emisji gazów cieplarnianych od czasu rozpoczęcia eksploatacji paliw kopalnych setki lat temu oraz. Spadła też liczba zgonów z powodu zanieczyszczenia powietrza.