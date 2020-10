"Zasiłki są przewidziane na takich zasadach, jak to było wiosną i one będą obowiązywały na podobnych zasadach wtedy, kiedy będą musiały być zastosowane. Dzisiaj dzieci w wieku przedszkolnym I-III mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Dzisiaj poinformowano, że nauka dzieci klas IV-VIII będzie odbywać się w trybie zdalnym.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwał rodzicom dzieci do lat 8, w przypadku zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków z powodu epidemii koronawirusa, a także gdy uczęszczanie dzieci do szkół i innych placówek nie będzie możliwe ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne.

Zasiłek przysługiwał:

- rodzicom dzieci do lat 8,

- ubezpieczonym rodzicom dzieci:

* do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;



* do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;



* do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

- ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad tą osobą.

Nie był on wliczany do limitu przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym.