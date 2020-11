Premier w trakcie czwartkowej konferencji mówił, od kiedy przedsiębiorcy będą mogli starać się o wsparcie z nowej Tarczy i do kiedy środki te będą wypłacane. "Zgłaszać się będzie można już w najbliższych dosłownie dniach. (...) Dzisiaj także od strony operacyjnej, technicznej, informatycznej, jesteśmy przygotowani" - zadeklarował, przypominając o szybkim tempie, w jakim została wiosną przygotowana finansowa Tarcza 1.0.

Odnosząc się do pytania, do kiedy środki te będą wypłacane, premier powiedział, że termin ten jest otwarty. "Z jednej strony nie wiemy, jakie będą skutki i jak długotrwały będzie atak wirusa na gospodarkę, więc wolę, żeby przedsiębiorcy wiedzieli, że jeśli pomoc będzie konieczna również w styczniu, lutym, marcu, to ona dalej będzie dostępna" - wyjaśniał szef rządu.

Zaznaczył przy tym, że choć środki na pomoc dla firm pochodzą z sektora finansów publicznych państwa polskiego, to w niektórych przypadkach trzeba notyfikować programy w Komisji Europejskiej. "Komisja Europejska czasami nie natychmiast odpowiada na nasze wnioski, dlatego proces notyfikacyjny powstrzymuje nas od błyskawicznego działania" - powiedział.

Morawiecki dodał, że środki na pomoc dla firm zostały "wypracowane w wyniku uszczelnienia systemu finansowego i uzdrowienia finansów publicznych w poprzednich czterech latach".

Premier zapowiedział w czwartek kolejny etap pomocy dla firm dotkniętych przez pandemię, który określił jako Tarczę 2.0. Jak zaznaczył, wartość Tarczy 2.0 to co najmniej 35-40 mld zł, w tym 3 mld zł dla mikrofirm, 5 mld zł dla małych firm i 25-27 mld zł dla średnich i większych firm. W ramach pomocy przewidziano dotacje bezzwrotne dla mikrofirm, świadczenia postojowe, zwolnienia ze składek ZUS oraz świadczenia dla pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.