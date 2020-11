Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że produkt krajowy brutto (PKB) w III kwartale 2020 r. spadł o 1,5 proc. rdr w porównaniu ze spadkiem o 8,4 proc. rdr w II kwartale.

Jak zaznaczył w komentarzu do danych GUS Jakub Rybacki z zespołu makroekonomii PIE, Polska gospodarka dynamicznie odbiła w III kwartale po głębokiej zapaści z II kwartału (-8,4 proc. rdr). "Lepsze wyniki widoczne były w przypadku wydatków konsumpcyjnych oraz w handlu międzynarodowym" - zauważył. Dodał, że na finalnym wyniku w znacznej mierze ciążył też "duży spadek zapasów, który odjął 2,3 pp od dynamiki wzrostu".

Ekspert zwrócił uwagę, że dynamika konsumpcji prywatnej "odbiła z -10,8 proc. do +0,4 proc. rdr". Zaznaczył, że epidemia miała znaczący wpływ na strukturę wydatków. Małe spadki widoczne były m.in. w handlu (-0,6 proc. rdr). "Znacznie słabszy był jednak ruch turystyczny – wartość dodana w kategorii zakwaterowanie i gastronomia spadła o 29,7 proc. rdr. Najprawdopodobniej słabsze były też wydatki na stacjonarne usługi rekreacyjne, a rosły usługi cyfrowe" - dodał.

Rybacki zaznaczył, że w handlu międzynarodowym obserwuje się zarówno wysoką "kontrybucję eksportu netto (+1,7pp), jak i powrót wolumenów do tendencji wzrostowej". "Dynamika eksportu sięgnęła +2 proc. rdr po głębokim spadku o 14,5 proc. rdr w II kw." - wymienił, odnosząc się do danych GUS. Według niego dobre wyniki to zasługa przede wszystkim producentów dóbr konsumpcyjnych. "Zdecydowanie słabsza koniunktura widoczna jest w przypadku firm produkujących towary inwestycyjne – w Polsce wartość nakładów inwestycyjnych dalej notuje niemal dwucyfrowe spadki (-9 proc.), a podobne tendencje widoczne będą także w pozostałych państwach UE" - wyjaśnił.

PIE spodziewa się spadku PKB o 4 proc. rdr w bieżącym kwartale z uwagi na powrót restrykcji epidemicznych. "Aktywność w IV kw. dalej wspierać będzie popyt zagraniczny – w efekcie powinniśmy obserwować wysoką nadwyżkę eksportu netto oraz wzrost wartości dodanej w sektorze przemysłowym" - ocenił Rybacki. Dodał, że na tym tle zdecydowanie gorzej będą wyglądać wydatki konsumpcyjne. "Prognozujemy ich spadek o 5 proc. rdr, przy stosunkowo równomiernym pogorszeniu się wydatków w handlu i usługach" - wskazał.

Zastrzegł, że wyniki usług będą zróżnicowane na przekroju branż – "będziemy obserwować głębokie spadki w gastronomii czy wśród usług sportowych oraz znaczący wzrost wydatków na usługi cyfrowe".