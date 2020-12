Demokraci zdobywają kontrolę nad Senatem, amerykańsko-chińska odwilż doprowadza do gwałtownego wzrostu kursu juana w stosunku do dolara, cena ropy spada do poziomu 20 dolarów za baryłkę w wyniku rozłamów w OPEC - to tylko niektóre z ośmiu „nieprawdopodobnych” wydarzeń, które mogą wpłynąć na rynki w nadchodzącym roku, według Erica Robertsena, szefa działu badań Standard Chartered, brytyjskiej międzynarodowej firmy świadczącej usługi bankowe. Analitycy jak co roku opublikowali raport o możliwych niespodziankach na rynkach finansowych w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

W zeszłym roku na wielu listach potencjalnych zagrożeń czarnego łabędzia w postaci pandemii koronawirusa nie było, ale światowe rynki w dużej mierze otrząsnęły się z szoku, w czym pomogły nadzwyczajne działania fiskalne i monetarne. Inwestorzy osiągnęli pewien konsensus co do ożywienia wzrostu i inflacji w nowym roku, ostrzejszych zmian w globalnych krzywych dochodowości, wzrostów rentowności obligacji korporacyjnych i spadku wartości dolara amerykańskiego.

W związku z tym, zdaniem Robertsena, największym ciosem dla światowych rynków finansowych byłoby teraz niepowodzenie w dystrybucji szczepionek.

Jeśli chodzi o zeszłoroczne zdarzenia o „niezerowym prawdopodobieństwie”, Robertsen trafił w sedno przewidując działania Rezerwy Federalnej obniżającej stopy procentowe oraz prognozując wzrost ceny złota do 2000 dolarów za uncję przy rozszerzonych zakupach aktywów banku centralnego. Był również blisko wizji 20-proc. zysku na indeksie S&P 500. Oto jego najnowszy zestawienie niespodziewanych zagrożeń, które mogą wystąpić w przyszłym roku:

1. Demokraci zdobywają mandaty Georgii i wchodzą do Senatu USA

Demokraci inicjują program legislacyjny w celu podniesienia podatków i zmian regulacyjnych w sektorze technologii.

SKUTEK: Akcje spółek technologicznych gwałtownie spadają, a rentowności obligacji skarbowych USA mocno rosną w związku z obawami o podaż.

2. Stany Zjednoczone i Chiny znajdują wspólną płaszczyznę porozumienia

Chiny zgadzają się na aprecjację swojej waluty, próbując podnieść siłę nabywczą swoich firm i konsumentów.

SKUTEK: Kurs USD/CNY spada do 6,00.

3. Bodźce pieniężne i fiskalne napędzają najsilniejsze ożywienie gospodarcze od stulecia

Chcąc zgarnąć zyski z realnych aktywów, inwestorzy i handlowcy przenoszą coraz większy kapitał na rynki towarowe, takie jak miedź

SKUTEK: Oczekiwany rajd cen miedzi o 50 proc..

4. Rozpad OPEC

Aby zlikwidować ograniczenia finansowo fiskalne, eksporterzy ropy porzucają kontyngenty dostaw, a współpraca organizacji OPEC załamuje się.

SKUTEK: Ceny ropy spadają do ​​20 dolarów za baryłkę.

5. Upadają nadzieje na europejski pakiet stymulacyjny

Zdolność EBC do wspierania ożywienia jest coraz częściej kwestionowana przy zerowych stopach procentowych i bilansie zbliżającym się do 100 proc. PKB.

SKUTEK: Kurs EUR/USD spada do 1,06 do połowy roku.

6. Sekretarz skarbu USA rezygnuje z polityki silnego dolara

Kiedy Kongres nie współpracuje w sprawie pakietu fiskalnego, sekretarz skarbu Janet Yellen rozmawia o obniżeniu wartości dolara, aby złagodzić warunki finansowe.

SKUTEK: Spadek wartości dolara o 15 proc.

7. Niespłacanie długu na rynkach wschodzących i obniżanie ratingu państw

Dług korporacyjny zaczyna rosnąć, problemy ze spłatą przenoszą się na podmioty finansowane przez państwo, co prowadzi do obniżenia ratingów.

SKUTEK: Akcje rynków wschodzących spadają o 30 proc. przed drugim kwartałem, a to oznaczałoby najgorszy rok dla rynków wschodzących od 2013 r.

8. Prezydent USA Joe Biden ustępuje ze stanowiska

Sfrustrowany niemożnością wypełnienia luki między Republikanami i Demokratami oraz pod presją narastających protestów i niepokojów społecznych Biden rezygnuje ze stanowiska na rzecz wiceprezydent Kamali Harris.

SKUTEK: Ostra korekta na amerykańskich akcjach, rosnące spready kredytowe, gwałtowny spadek wartości dolara.