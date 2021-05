Badania ekonomistów z berlińskiego Uniwersytetu Humboldtów wykazały, że efektem zamknięcia granic w strefie Schengen było zmniejszenie liczby nowych przypadków zakażeń o ok. 6 proc. (60 tys. mniej na milion przypadków). Z moich badań (GRAPE Working Paper #48, „The Fragmented United States of America: The impact of scattered lock-down policies on country-wide infections”) wynika, że co siódmy przypadek zakażenia w USA był efektem kontaktów między osobami z różnych stanów; podobne wyniki uzyskali badacze z regionalnego oddziału Rezerwy Federalnej w Filadelfii.