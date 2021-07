W poniedziałek do brzegów Wielkiej Brytanii dopłynęło - głównie na niewielkich łodziach i pontonach - 431 nielegalnych imigrantów, co jest rekordową liczbą, jaką kiedykolwiek odnotowano w ciągu jednej doby. We wtorek przedostało się 287 kolejnych, a już w środę rano w okolicach Dover przybiła następna grupa.

We wtorek wieczorem ministrowie spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii i Francji, Priti Patel i Gerald Darmanin podpisali umowę, zgodne z którą Londyn przekaże władzom francuskim 54 mln funtów, dzięki czemu te podwoją liczbę patroli po swojej stronie kanału La Manche. To już druga taka umowa w ostatnich miesiącach - w listopadzie zeszłego roku Wielka Brytania przekazała na to 28 mln funtów.

Jak podkreśliło brytyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych, dzięki tamtej umowie dwukrotnie w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wzrosła liczba osób zatrzymanych we Francji przed podjęciem próby przedostania się przez kanał. Zaznaczyło jednak, że w efekcie zwiększenia liczby patroli gangi przemytnicze zmieniły taktykę i zaczęły operować nieco dalej na południe od Calais, narażając wysyłane przez nie osoby na dłuższą i bardziej niebezpieczną podróż.

Ale jak podał w środę dziennik "Metro", w tym samym dniu, w którym podpisana została umowa, miał miejsce kolejny przypadek, gdy francuski okręt patrolowy zamiast zawrócić znajdującą się jeszcze na francuskich wodach łódź z migrantami, eskortował ją do wód brytyjskich. Brytyjskie media już wcześniej ujawniały takie przypadki przerzucania przez francuską straż graniczną problemu na stronę brytyjską.

Zwiększony napływ nielegalnych imigrantów jest wiązany ze znajdującym się obecnie w Izbie Gmin projektem ustawy o obywatelstwie i granicach, który przewiduje znaczące podniesienie kar zarówno dla przemytników ludzi, jak i osób próbujących w nielegalny sposób dostać się do Wielkiej Brytanii. Przemytnikom grozić może nawet dożywotnie więzienie, a osobom, które w świadomy sposób nielegalnie przekraczają granicę - do czterech lat. Ponadto projekt przewiduje, że sposób, w jaki osoba ubiegająca się o azyl dostała się do Wielkiej Brytanii - legalnie czy nielegalnie, będzie miał wpływ na decyzję w jej sprawie.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)