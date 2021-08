Nic zatem dziwnego, że nazwa propozycji odmieniana była przez wszystkie przypadki. I choć zgodnie zapewniano, że spółki robią wszystko, by sprostać europejskim oczekiwaniom, to między wierszami można było odczytać, że nie odbędzie się to bezboleśnie. Rosnące koszty uprawnień do emisji, a także wprowadzanie do systemu ETS kolejnych obszarów gospodarki będzie oznaczało spore turbulencje i koszty, które będą odbijać się na wyższych cenach czy to energii, czy gotowych produktów.