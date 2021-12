"Wartość eksportowanych towarów została oszacowana na poziomie 312,5 mld zł, zaś wartość importu w wysokości 322,5 mld zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2020 r. eksport towarów zwiększył się o 45,9 mld zł tj. o 17,2 proc., a import o 69,8 mld zł, tj. o 27,6 proc. W III kwartale 2021 r. zwiększyła się różnica między dynamiką importu i eksportu towarów. Wyższa dynamika importu w porównaniu z eksportem wpłynęła na zmianę salda z dodatniego na ujemne. W III kwartale 2021 r. deficyt ukształtował się na poziomie o 10 mld zł (wobec nadwyżki w wysokości 13,8 mld zł w III kwartale 2020 r.)" czytamy w komentarzu banku centralnego.

W tym okresie do zwiększenia się wartości obrotów przyczynił się w dużym stopniu wzrost cen transakcyjnych. Po stronie importu najsilniej zwiększyła się wartość paliw - gazu ziemnego, ropy naftowej oraz produktów jej rafinacji.

"W tym okresie indeks cen gazu ziemnego na rynku europejskim wzrósł w ujęciu rocznym sześciokrotnie, a ceny ropy zwiększyły się o 64% (do 268 zł za baryłkę, tj. najwyższego poziomu od 2014 r.). Wysokie ceny surowców znalazły także odzwierciedlenie we wzroście wartości importu towarów zaopatrzeniowych, zwłaszcza żelaza i stali oraz produktów chemicznych. Podobnie w eksporcie najwyższymi wzrostami charakteryzowały się kategorie obejmujące paliwa (energia elektryczna i koks) oraz towary zaopatrzeniowe. Ze względu na ich mniejszy udział w porównaniu z importem, miały one mniejszy wpływ na dynamikę ogółem eksportu. Z kolei znaczący udział branży motoryzacyjnej w eksporcie powoduje, że kryzys na europejskim rynku samochodowym wywołany niedoborami mikroprocesorów negatywnie wpłynął na wartość eksportu. W III kwartale nastąpiły spadki w eksporcie aut osobowych i pojazdów użytkowych oraz zahamowana została wzrostowa tendencja w eksporcie części motoryzacyjnych" - czytamy dalej.

Eksport usług świadczonych przez polskie podmioty nierezydentom wyniósł 78,9 mld zł, a wartość zakupionych usług od nierezydentów 49,6 mld zł. W porównaniu z III kwartałem 2020 r. przychody z tego tytułu były wyższe o 14,7 mld zł, tj. o 22,9 proc., a rozchody zwiększyły się o 10,4 mld zł, tj. o 26,4 proc., podał także NBP.

"W omawianym kwartale saldo usług było dodatnie i wyniosło 29,3 mld zł, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. poprawiło się o 4,3 mld zł. O jego wysokości zdecydowały dodatnie salda: pozostałych usług w kwocie 16,2 mld zł (wzrost o 3,5 mld zł w porównaniu do III kwartału 2020 r.), usług transportowych w wysokości 10,4 mld zł (zwiększenie o 0,2 mld zł) oraz podróży zagranicznych w wysokości 2,7 mld zł (wzrost o 0,6 mld zł)" - napisano dalej w komentarzu.

NBP: Zadłużenie zagraniczne wzrosło kw: kw do 315,75 mld euro na koniec III kw.

Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego spadło w III kw. br. do 95,44 mld euro z 95,99 mld euro w poprzednim kwartale. Rok wcześniej wyniosło 98,13 mld euro, podano w komunikacie.

Zadłużenie z tytułu "inwestycje bezpośrednie - instrumenty dłużne" wyniosło na koniec III kw. br. 92,77 mld euro wobec 90,94 mld euro kwartał wcześniej i 87,5 mld euro rok wcześniej.