Chiny

Według raportu Bloomberga, wzrost wydatków Chin na surowiec z Rosji można przypisać podwyżce cen ropy na rynku światowym. Chiny odbierają ropę z Rosji rurociągami przecinającymi wspólną granicę państw, co sprawia, że dostawy są tańsze, ale też trudniejsze do zwiększenia.

Ponadto Chiny już przed inwazją na Ukrainę kupowały większość ropy, którą można wysłać z rosyjskich portów na Pacyfiku, a to kolejny czynnik pokazujący, że wzrost wydatków w Chinach dotyczy mniej więcej tej samej ilości ropy. Oznacza to, że od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę Chiny nie zwiększyły znacząco importu ropy, ale też nie próbowały zmniejszyć dostaw.

Indie

W przeciwieństwie do Chin, Indie kupują dodatkowe dostawy rosyjskiej ropy, które – według raportu – pochodzą z rosyjskich portów w zachodniej części kraju i normalnie trafiałyby do Europy. Ale ponieważ kraje europejskie zmniejszyły zakupy rosyjskiej ropy, Indie zaakceptowały więcej dostaw po obniżonych cenach. Przy wyższych cenach trasa morska do Indii byłaby zwykle zbyt długa, aby była ekonomicznie opłacalna.

Dane pokazują również, że pomimo wzrostu dostaw, Indie płacą reżimowi Putina nadal znacznie niższe kwoty niż Chiny. Podczas gdy Indie za rosyjską ropę zapłaciły 3,5 mld dol. za okres trzech miesięcy, to Chiny w tym samym okresie zapłaciły Rosji 15,7 mld dol.