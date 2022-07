Największy na świecie koncern wydobywczy ostrzegł przed „ogólnym spowolnieniem globalnego wzrostu” w związku z wojną na Ukrainie, europejskim kryzysem energetycznym i globalnym zaostrzeniem polityki pieniężnej. Komentarz z ostatniej aktualizacji wyników kwartalnych był echem uwag z Rio z zeszłego tygodnia. BHP powiedział również, że presja kosztowa utrzyma się w ciągu najbliższych 12 miesięcy, podczas gdy Vale SA ograniczyła całoroczne prognozy dotyczące produkcji rudy żelaza, częściowo ze względu na „obecne warunki rynkowe”.

Chociaż rentowność jest nadal wysoka, obie firmy górnicze „starają się przygotować rynek na wypadek znacznego spowolnienia popytu w Chinach”, powiedział telefonicznie Gavin Wendt, starszy analityk ds. zasobów w MineLife Pty. „Trudniejsze warunki nadchodzą w czasie, gdy ceny, które otrzymują z towarów, spadają, wywierając presję na marże”.

Ruda żelaza najbardziej dochodowym surowcem

Ceny surowców spadły w ostatnich miesiącach, ponieważ popyt w Chinach słabnie, a w gospodarkach rozwiniętych mnożą się prognozy recesji. W przypadku obu firm najbardziej dochodowym surowcem była ruda żelaza. Jednak w zeszłym tygodniu cena rudy żelaza spadła poniżej 100 dolarów za tonę. Znaczący wpływ na spadek miało zamieszanie na chińskim rynku nieruchomości, związane m.in. z falą bojkotów spłat kredytów hipotecznych przez nabywców domów.

Jednocześnie firmy borykają się z rosnącymi kosztami. „Spodziewamy się, że efekt opóźnień spowodowany presją inflacyjną utrzyma się w roku finansowym 2023, wraz z napięciami na rynku pracy i ograniczeniami łańcucha dostaw” – powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny BHP, Mike Henry.

Środki stymulacyjne w Chinach przyspieszą wzrost w nadchodzącym roku, ocenił Henry. Największa gospodarka Azji wzrosła tylko o 0,4 proc. w ostatnim kwartale i nie ma pewności, kiedy wejdą w życie rządowe działania mające na celu wsparcie gospodarki.

Giganci żelaza

Dostawy materiału do produkcji stali BHP z regionu Pilbara w Australii Zachodniej osiągnęły 72,8 mln ton w ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 czerwca, co oznacza spadek o 1,2 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem i wzrost o 8,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, na co wpłynęły zakłócenia Covid-19. Dla porównania, mediana szacunków trzech analityków wyniosła 73,1 mln ton. Rio w zeszłym tygodniu ogłosiło kwartalny wzrost dostaw rudy żelaza na poziomie 5 proc.

Vale, która rywalizuje z BHP o drugie miejsce z Rio Tinto pod względem wydobycia rudy żelaza, wyprodukowała w zeszłym kwartale 74,1 miliona ton surowca do produkcji stali. Brazylijski gigant wydobywczy również zaalarmował o zbliżających się złych czasach, obniżając swoje prognozy dotyczące wydobycia rudy żelaza na 2022 r. do 310-320 mln ton rudy żelaza, z poprzedniej prognozy 320-335 mln ton.

David Radclyffe, starszy analityk ds. branży górniczej w Global Mining Research Pty Ltd, powiedział: „Z pewnością od pewnego czasu widać więcej niepewności, co znalazło odzwierciedlenie w prognozach” przedstawionych przez BHP i Rio. Mimo to dodał, że „ich bilanse nigdy nie były takie dobre; są dobrze przygotowani”, aby przetrwać kryzys.