Od wielu lat mówi się, że to Chiny są fabryką świata, a określenie „made in China” jest jednym z najpopularniejszych we współczesnym handlu. Azjatyckie państwo stosunkowo niedawno stało się jednak eksportowym hegemonem.

Po drugiej wojnie światowej liderem światowej wymiany handlowej były kraje anglosaskie: USA oraz Wielka Brytania. Państwa Środka nie było nawet w pierwszej dziesiątce zestawienia. Później przez długie dekady głównym konkurentem Amerykanów były Niemcy, które przez wiele lat były wręcz największym eksporterem. Dopiero po 2000 roku światowym hegemonem wśród eksporterów zaczęły stawać się Chiny (po dołączeniu do Światowej Organizacji Handlu). Pozycję lidera zabrały Niemcom w 2008 roku. Od tego momentu szybko zaczęły zwiększać swoją przewagę pod względem wartości eksportu. W 2021 roku miał on wartość 3,36 bln dol. Drugie na tej liście Stany Zjednoczone wyeksportowały towary o mniej więcej o połowę niższej łącznej wartości (1,75 bln dol.). Podium zamykają Niemcy (1,63 bln dol.). Pomiędzy wielką trójką a resztą stawki jest mała przepaść. Kolejne w rankingu kraje miały eksport o wartości znacznie poniżej magicznej bariery 1 biliona: to Holandia (836 mld dol.), Japonia (756 mld dol.), Hongkong (670 mld dol.), Korea Płd. (644 mld dol.), Włochy (610 mld dol.), Francja (585 mld dol.) oraz Belgia (543 mld dol.).