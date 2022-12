Według opublikowanego w piątek raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej w 2022 r., zużycie węgla prawdopodobnie wzrośnie o 1,2 proc., przekraczając po raz pierwszy 8 miliardów ton w ciągu jednego roku. Prognozuje się również, że zużycie prawdopodobnie utrzyma się na tym poziomie do 2025 r., ponieważ spadki w gospodarkach rozwiniętych są równoważone popytem ze strony wschodzących rynków azjatyckich, takich jak Chiny i Indie.

Duża zależność Europy od węgla w tym roku jest w dużej mierze napędzana ograniczeniem przez Rosję dostaw gazu na kontynent, co zmusza europejskie gospodarki do korzystania z innych źródeł energii. Europejscy przywódcy szukają sposobów, by sprawnie przejść na odnawialne źródła energii i zapewnić sobie czyste źródło energii na przyszłość.

Analiza podkreśla pilną potrzebę masowego zwiększenia roli energii odnawialnej i efektywności energetycznej, aby obniżyć koszty energii ponoszone przez konsumentów, zabezpieczyć dostawy energii i utrzymać nienaruszone podstawowe cele klimatyczne. „Co ważne, żaden kraj europejski nie zrewidował swoich planów całkowitego wycofania się z węgla do 2030 r., a Europa wciąż jest na dobrej drodze do uwolnienia się od węgla do końca dekady” – powiedział Alexandru Mustața, działacz w Europe Beyond Coal.