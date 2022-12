Proces konsultacji dokumentacji aukcyjnej na pasmo "C" (3480-3800 MHz) wystartował we wtorek. "Konsultacje (dokumentacji aukcyjnej na pasmo "C" - PAP) potrwają do 31 stycznia 2023 roku" - podano w prezentacji.

"Przedmiotem aukcji są cztery bloki po 80 MHz w paśmie 3480-3800 MHz, na które zwycięzcy zostaną 15-letni rezerwację. Cena wywoławcza każdego z nich wynosi 450 mln zł. Cena nie zmieniła się w porównaniu z odwołaną dwa lata temu aukcją. Potencjalną wyższą wartość tego pasma postanowiliśmy skonwertować na zobowiązania rezerwacyjne i konieczność wybudowania sieci świadczących wysokiej jakości usługi" - dodano.

Podczas konferencji prasowej we wtorek prezes UKE Jacek Oko poinformował, że szacunkowe wpływy z aukcji powinny wynieść około 2 mld zł.

6 marca 2020 r. została ogłoszona aukcja na cztery rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480 GHz–3800 GHz, które umożliwiają rozwój sieci 5G w Polsce. 16 kwietnia br. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej poinformował, że bieg terminu składania ofert w tej aukcji został zawieszony.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy standard telekomunikacyjny, który ma umożliwić pięćdziesięcio-, a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnie wykorzystywanej sieci 4G. Technologia ta ma przyspieszyć m.in. rozwój internetu rzeczy, usług telemedycyny, autonomicznych pojazdów czy inteligentnych miast.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski