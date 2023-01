Co istotne, podobnego konsensusu nie ma w sprawie prognoz dla gospodarki chińskiej – eksperci podzielili się niemal po równo: część z nich spodziewa się mocnego odbicia po złagodzeniu restrykcji covidowych przez Pekin, inni dostrzegają wciąż sporą dozę niepewności co do efektów tych zmian. Państwu środka nie grozi za to według zdecydowanej większości z nich kryzys inflacyjny. W jaśniejszych barwach ekonomiści widzą przyszłość Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Azji Południowej i Wschodniej oraz regionu Pacyfiku, które mają – według nich – stosunkowo największe szanse na utrzymanie korzystnej dynamiki rozwojowej.

Kwestii jedności w ramach świata zachodniego poświęciła swoje wystąpienie przewodnicząca KE Ursula von der Leyen. Odniosła się w tym kontekście do kontrowersji, jakie budzi w części krajów Europy amerykański pakiet antyinflacyjny, który obejmuje m.in. setki miliardów dolarów na zielone technologie. O zagrożeniu protekcjonizmem i wyścigiem subsydiów mówił w tym kontekście w Davos m.in. czeski minister przemysłu i handlu Josef Sikela. - Dla europejskich inwestorów to sygnał: przyjdźcie do USA, tu, dzięki taniej (dotowanej – DGP) energii, osiągniecie większe zyski – mówił. Według von der Leyen amerykańskie i europejskie programy transformacyjne mogą być komplementarne. Jak podkreślała, wspólnie UE i USA przeznaczyły na przyspieszenie dekarbonizacji niemal bilion euro, co oznacza realną szansę na sukces wysiłków na rzecz neutralności klimatycznej. Szefowa Komisji zapewniła, że Bruksela i Waszyngton szukają rozwiązań, które ograniczą ryzyko dla transatlantyckiego handlu i pozwolą europejskiemu przemysłowi skorzystać, a nie stracić na pakiecie antyinflacyjnym. Kluczem do tego celu jest – według niej – wypracowanie wspólnych norm i standardów. Von der Leyen wspomniała w tym kontekście również o wysiłkach mających na celu rozwiązanie kwestii spornych z Wielką Brytanią. Nie pozostawiła też wątpliwości, że spoiwem dla Zachodu powinno pozostać wsparcie dla Ukrainy, które oprócz pomocy wojskowej powinno obejmować zaangażowanie w powojenną odbudowę kraju, powiązaną ze wsparciem w procesie integracyjnym z UE.

Do zwielokrotnienia wysiłków – zwłaszcza w sektorze prywatnym i organizacjach humanitarnych – zmierzających do dekarbonizacji światowej gospodarki wzywał także wysłannik prezydenta USA ds. klimatu John Kerry. Według niego to pieniądze są najważniejszym kluczem do zahamowania O ile, jak zauważył, wiele firm zobowiązało się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie półwiecza, problemem pozostaje w dalszym ciągu wytyczenie wiarygodnej ścieżki do tego celu. W rezultacie – alarmował Kerry – złożone deklaracje nie są realizowane w praktyce. - Nie mam wątpliwości, że dojdziemy do nisko lub zeroemisyjnej gospodarki, nie mamy innego wyjścia. Ale nie jestem dziś pewien, czy uda się to zrobić zanim odczujemy najgorsze konsekwencje kryzysu – mówił.